26 maj 2026
ÄNNU EN TOPPCHEF LÄMNAR VIMMERBY KOMMUN

NYHETER 26 maj 2026 09.32

Ännu en hög chef lämnar Vimmerby kommun. Den senaste i raden har precis sagt upp sig och lämnar efter semestern.

Så sent som den 1 april tillträdde tidigare utvecklingschefen Egon Karlsson, 59, som ny förvaltningschef för kultur, fritid och teknik. Men där blir han inte långvarig.

Vår tidning kan nu avslöja att ännu en kommunal toppchef sagt upp sig. 

– Det stämmer. Jag sa upp mig i torsdags och kommer ha min sista arbetsdag den 26 augusti. Sedan är jag anställd till 6 september, men har lagt in om semester i slutet av augusti och början av september. Det var inte jätteplanerat det här, säger Egon Karlsson om våra uppgifter.

Han dementerar att det inte finns något missnöje mot den högsta ledningen och även mot den nya tjänst han har fått. Men han säger att den turbulens som varit även påverkat honom. 

– Jag lämnar inte i vredesmod, säger han. 

En längre version följer.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

