MC-FÖRARE DÖD I OLYCKA – HITTADES SKADAD PÅ VÄGEN

En mycket allvarlig olycka inträffade mellan Vena och Kristdala på länsväg 711 på måndagen. Föraren av motorcykeln, en man i 55-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus. På måndagskvällen meddelar polisen att han har avlidit.

Det var vid 14.30-tiden som olyckan i grannkommunen blev uppmärksammad. Den ska ha skett på länsväg 711 norr om Kristdala på vägen mellan Kristdala och Vena.

Det ska enligt polisen röra sig om en singelolycka med motorcykel. När den har skett är oklart. Föraren av motorcykeln är skadad. Hur allvarligt är ännu oklart.

– Det är oklart när olyckan har inträffat. Ingen har sett den, men man har sett MC:n och den skadade föraren. Det är vad vi vet, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Är man förd till sjukhus?

– Vi har ingen notering om det ännu, men det är en allvarlig olycka det handlar om.

Vid 15.20-tiden gick polisen ut med att föraren var förd med ambulans till sjukhus. Vägen är för närvarande helt avstängd.

Uppdatering 20.45:

Polisen meddelar på måndagskvällen att den skadade mc-föraren, en man i 55-årsåldern, har avlidit. Hans anhöriga är underrättade.

Motorcykeln är tagen i beslag för en teknisk undersökning. Olycksplatsen har dokumenterats och olyckan kommer att utredas. Rubricering är ej fastställd, enligt polisen.