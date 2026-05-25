Stort arbete i Vimmerby – infarter kan blockeras

Den 1 juni påbörjas ett schaktarbete med förnyelse av ledningar på Ringvägen i Vimmerby. Gatan ska även byggas om så att dagvattnet, alltså regnvatten, på gatan kan tas om hand bättre och få en finare profil.

Schaktarbetet börjar i söder vid korsningen Olle Persgatan och sedan fortsätter arbetet mot Kungsgatan.

"Under arbetets gång kan din infart komma att bli blockerad några dygn och vi hänvisar då till parkeringsplatsen vid Källängsparken på Storgatan", skriver Vimmerby Energi- och Miljö AB.

Även brevlådor och renhållningskärl kan komma att flyttas för att underlätta vid lämning av post eller tömning av kärlen.

"Vid pågående arbete kan det vara så att vi plötsligt behöver stänga av vatten för omkoppling, blir det missfärgat så spola tills det är rent och klart igen. Det kommer mullra och vibrera under arbetets gång och även damma en del så vi ber om förståelse med detta", skriver VEMAB.

– Gatukontoret kommer vara med och bygga om gatan då det är problem vid regn och skyfall. Då hinner inte allt vatten undan, säger projektledaren Ola Lindblad.

Arbetsperioden i den första etappen är från 1 juni till 3 juli. Därefter fortsätter man efter semestern mellan 3 augusti och 14 september. Arbetstiderna det kommer pågå är 06.30 till 16.00.