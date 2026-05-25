MOPEDIST TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA UTANFÖR VIMMERBY 

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om en singelolycka på cykelvägen intill riksväg 40 i Vimmerby kommun.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 21.35 på måndagen.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet ska det röra sig om en trafikolycka med ett mindre motorfordon på cykelvägen intill riksväg 40.

Räddningstjänsten berättar vid 21.55-tiden att en person är drabbad. Personen har kört moped och kört in i ett räcke.

– Vi är framme med räddningstjänst och ambulans. Ambulanspersonalen håller på och undersöker den drabbade nu. Det är rätt lugnt på platsen. Det är stopp i trafiken i riktning in mot Vimmerby, men det rullar på i andra riktningen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ola Ståhlgren vid räddningstjänsten i Vimmerby berättar vid 22.20-tiden att föraren av mopeden är förd till sjukhus för undersökning. Föraren är vaken och talbar. Ambulanspersonalen var först på plats och räddningstjänstens personal var behjälpliga med bärhjälp.

Räddningstjänsten har lämnat platsen och olyckan har ingen påverkan på trafiken längre.

Texten uppdateras.