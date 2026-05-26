GRÖNT LJUS FÖR NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I VIMMERBY

Grönt ljus har VEMAB nu fått för en ny återvinningscentral. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Efter överklagan på överklagan. Nu har bygglovet för den nya återvinningscentralen i Vimmerby vunnit laga kraft. Därmed kan projektet gå vidare till nästa steg.

Det var för flera år sedan som kommunen tog beslut om att gå vidare med Toppesten-alternativet som lämplig plats för en ny återvinningscentral. Området man från Vimmerby Energi- och Miljö AB:s sida gått vidare med ligger några hundra meter söder om den befintliga.

Planen har varit att den nya anläggningen ska stå klar sommaren 2027 och förra hösten fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att bevilja bygglov för den nya anläggningen.

Det här har inte uppskattats av grannen Göran Lindberg, som först överklagade bygglovsbeskedet till länsstyrelsen. "Kapten Klänning", som han är mer känd under, har kallat den föreslagna platsen för "helt oövertänkt" och har bland annat lyft en jämställdhetsaspekt.

"Området där den nya återvinningscentralen är tänkt att etableras används nu för rekrytering och ridsport och här kommer också en jämställdhetsaspekt in. Skall kommunen nu återigen reducera kvinnors och flickors handlingsutrymme?", skrev han.

I mars stod det klart att länsstyrelsen ansåg att lokaliseringsbedömningen av nämnden var riktig och man avslog därmed överklagandet.

I mitten av april överklagade "Kapten Klänning" till mark- och miljödomstolen.

– Det är ganska naturligt. Överklagar man till en instans har man ofta kvar sin uppfattning. Vi är i tron att det här kommer gå igenom, men det ska gå igenom alla instanser först och man kan aldrig veta helt säkert, sa Olle Fogelin, vd för VEMAB, vid tidpunkten.

Vunnit laga kraft

I slutet av april avslog mark- och miljödomstolen överklagandet. Högsta insats är mark- och miljööverdomstolen och där krävs prövningstillstånd.

Nu, i dag den 26 maj, står det klart att bygglovet vunnit laga kraft.

"Projektet kan gå vidare enligt plan. Nästa steg i processen är att hålla ett startmöte med entreprenören. Därefter kallar miljö- och bygg till tekniskt samråd tillsammans med berörda parter. Den nya återvinningscentralen är ett viktigt steg i utvecklingen av vår avfallshantering och kommer bidra till bättre service och tilgänglighet för våra kunder", skriver VEMAB i ett kort inlägg.

Det är Gilbert Gustafssons entreprenadfirma som tagit hem upphandlingen med ett anbud på strax under 50 miljoner. Vi har sökt Olle Fogelin och hoppas kunna återkomma med en intervju senare.