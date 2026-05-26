Därför lämnar Egon chefsjobbet – vill inte säga att han blir pensionär

Egon Karlsson har sagt upp sig och slutar snart som chef för förvaltningen för kultur, fritid och teknik. Foto: Simon Henriksson

Efter att ha varit utvecklingschef i drygt tre år blev Egon Karlsson chef för den nya förvaltningen för kultur, fritid och teknik den 1 april. Men redan nu har han sagt upp sig. – Jag vill ägna mer tid åt familj och ideellt arbete som jag får kraft av, säger han.

Att ännu en toppchef lämnar Vimmerby kommun kunde vår tidning avslöja under tisdagen. Den här gången rör det sig om 59-årige Egon Karlsson.

Han känner sig klar med arbetslivet på det här sättet. Efter att ha varit utvecklingschef i flera år blev Egon Karlsson chef för den nya förvaltningen för kultur, fritid och teknik. Det jobbet tillträdde han så sent som den 1 april.

Men häromdagen meddelade han sin uppsägning.

– Jag kommer ha min sista arbetsdag den 26 augusti och sedan är jag anställd till 6 september. Jag har sedan tidigare lagt in om semester i augusti och början av september, så jag slutar om drygt tre månader. Det här har inte varit jätteplanerat. I oktober förra året blev det diskussioner om de nya tjänsterna och det blev osäkert för oss alla. Jag började kika runt och fundera lite mer. Jag har kört roadracing innan och varit tvungen att meka åt andra för att finansiera min egen racing. Så jag tog lite sådana jobb över vintern och då var det som att dammluckorna bara öppnade sig.

Just det här var något som han hade saknat.

– Det var rätt trevligt att hålla på i garaget och komma i kontakt med sporten. Sedan dök det här jobbet upp och jag tillträdde. Efter det har jag blivit morfar, min sambo är fem år äldre och jag har sett jämnåriga få stroke. Det gör att man får tankar och jag började fundera på att avrunda till hösten. Sambon gjorde en pensionsplan och då kollade jag över min också. Jag har pensionssparat sedan jag var 20 år och även löneväxlat i några år. Jag har så jag klarar mig, berättar Egon Karlsson.

Men även om det låter som en pensionering vill han själv inte ta dessa ord i sin mun.

– Det känns stort att säga pension. Jag vill ägna mer tid åt familj och ideellt arbete som jag får kraft av. Jag är med i en dykarklubb och har uppdrag där och jag är med i Storebro IF. Det är ett jättehäftigt sammanhang att få jobba i. Sedan jobbar jag lite som instruktör åt Linköpings Motorsällskap, men jag har missat två körningar eftersom jag inte får det att hänga ihop med jobbet. Jag vill satsa mer på egna projekt och det finns en lång lista som jag skjutit på framtiden. Min sambo har en dubbelt så lång lista.

"Lämnar inte i vredesmod"

Han stänger emellertid inte dörren för nya uppdrag.

– Jag känner att jag kan hoppa på vad som helst, kanske korta uppdrag eller att fixa motorer på vintern åt raceåkare. Jag lär köra i egen regi och dyker det upp något intressant som är kortvarigt så kan jag hoppa på det. Men det är inget jag tänker ska vara stadigvarande. Det är så mycket jag har skjutit på framtiden när jag har satsat på jobbet. Det finns saker jag vill göra, som jag har tänkt att jag gör sedan, men det kanske inte blir sedan och man vet inte hur pass lång tid man har på sig. Snart är sedan nu, säger Egon Karlsson.

Har det funnits något missnöje från dig mot den här nya tjänsten?

– Nej, nej, nej. Jag lämnar inte i vredesmod. Det är klart att det har varit mycket turbulens på ledarsidan, även om jag inte blivit direkt påverkad. Det är tråkigt när det byts kommundirektör och det blir en ställföreträdande och hela den biten. Allt runt omkring påverkar. Tittar man på kommunledningsgruppen är det få som är kvar sedan jag började. Det har bytts mycket folk och jag trodde kanske att det skulle vara mer stabilt i en kommunal verksamhet. Det har varit turbulent, men det finns inget missnöje från mig.

Tycker du att man har gjort fel?

– Nej, det tycker jag inte. Den senaste organisationsförändringen är jättebra och kommer bli kanonbra. Man samlar hela kulturen och har verkligen fått till det här benet. Jag kommer köra ända in i kaklet. Det som har varit har påverkat, men inte till den grad att det påverkat mig i det här valet.

På vilket sätt har det påverkat?

– Det har varit en turbulent tid och det sätter sina spår. Det har inte varit avgörande på något sätt, men det gör det mindre roligt att jobba. Det har varit en svag nyans och stökigt som du säkert märkt med utköp och så vidare. Det påverkar den allmänna stämningen lite grann. Man är inte så hårdhudad att man inte påverkas av det, även om jag inte påverkats direkt.

Hur ser du på den nya högsta tjänstemannaledningen?

– Jag tycker det är bra och det har satt sig. Det har varit turbulent innan, men nu har det börjat sätta sig lite grann. Sedan kanske det blir nya förändringar i ledningen nu i september, det är svårt för mig att sia om. Nu är det ju val igen. Det har inte varit någon bidragande orsak för mig och jag flyr ingenting. Jag känner att jag vill växla ned och prioritera mig själv, familjen och fritidsintressen.

Annons:

"Blir inget lyxliv"

Han ser fram emot att kunna styra mer av sitt liv.

– Jag har pensionssparat under lång tid så jag har den här möjligheten. Det blir inget lyxliv men allt är betalat och jag har inga skulder. Vi har levt på ett hushållande sätt och då får man en frihet att styra livet mer själv än att jobba 50 timmar i veckan.

Handlar det något om att du inte blev kvar som utvecklingschef?

– Nej, nej, nej. Tvärtom. Vilken möjlighet jag fick. Jag har haft dåligt samvete över att ha fått en så bra chans, men att jag inte går vidare med det. Det har varit det svåraste i det här, att jag känt dåligt samvete mot min arbetsgrupp. Det har gjort det hela svårare. Det är ett fantastiskt gäng och med det här har jag fått nya enheter som biblioteket. Det är bara ess i kortleken där.

Han säger att det inte finns några smaskiga orsaker bakom beslutet.

– Det är bara jag som valt detta eftersom jag såg att det fanns möjligheter. Man lever inte för evigt och jag har mycket annat jag vill jobba med ideellt. Det är saker som jag får mycket energi av och det har jag prioriterat ned i några år, nu vill jag gärna prioritera upp det.

Får söka ny förvaltningschef

Kommunen får nu ge sig ut på jakt efter en ny förvaltningschef.

– Det får du prata med Ola (Karlsson, kommundirektör, reds.anm), men det går att se på andra rekryteringar att det tagit lång tid innan man har någon fast anställd. Jag har andra åtaganden jag lovat bort mig på i september rent privat. Vill man att jag hjälper till är jag inte avig och jag har sagt att jag finns tillgänglig för att ringa eller mejla om det är några frågor.