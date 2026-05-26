Fogelin glad över beskedet: "Nu kan vi köra igång"

Olle Fogelin är glad över beskedet att man nu kan komma igång med den nya återvinningscentralen.

Sommaren 2027 ska den nya återvinningscentralen i Vimmerby stå färdig. Nu har bygglovet vunnit laga kraft och projektet kan gå vidare till nästa steg. – Det är jättebra att vi får möjlighet att komma igång, säger VEMAB:s vd Olle Fogelin.

Efter år av diskussioner landade kommunen i att Toppesten-alternativet var den mest lämpliga platsen för en ny återvinningscentral. Det nya området ligger bara några hundra meter söder om den befintliga lite närmare staden.

Den nuvarande avfallsanläggningen har funnits sedan mitten av 1960-talet och deponering av avfall upphörde redan på nyårsafton 2004. Sedan dess har anläggningen endast fungerat som återvinningscentral.

Arbetet med att sluttäcka anläggningen påbörjades redan 2019 och ska vara sluttäckt senast år 2029. Förra hösten fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att bevilja bygglov för anläggningen.

"Jättebra att vi får möjlighet"

Det har inte uppskattats av grannen Göran Lindberg, mer känd som "Kapten Klänning", som överklagat bygglovet. I mitten av april överklagades länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Den överklagan avslogs i slutet av april och någon begäran om prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen blev det aldrig.

I dag den 26 maj fick VEMAB besked om att bygglovet vunnit laga kraft.

– Jag tror inte man gick vidare och begärde prövningstillstånd. Det stannade vid beslutet i mark- och miljödomstolen. Det har varit en lång process, men vi har hela tiden sagt att vi ska göra det här på ett korrekt sätt och då kan det bli så här. Nu kan vi köra igång och det är jättebra att vi får möjlighet att komma igång, säger Olle Fogelin, vd för Vimmerby Energi- och Miljö AB.

Nu väntar ett uppstartsmöte med kommunens tjänstepersoner och övriga berörda parter.

– Sedan kör vi igång. Jag har ingen mer detaljerad infor nu, det här är så pass nytt, men vi har som mål att klara det på tiden som är utsatt. Det lär framkomma när man är igång med startmötet om det går eller inte, men vi ser positivt på detta. Det här behöver kommunen.

Så den nya återvinningscentralen ska vara klar sommaren 2027?

– Det är arbetshypotesen vi har. Sedan kan mycket hända under ett projekt, men det är vår ingångsvinkel i det här.

Finns ett ekonomiskt tak

VEMAB har satt ett tak på 67 miljoner kronor för projektet. Förhoppningen har hela tiden varit att det ska bli något billigare. Anbudet från Gilbert Gustafssons entreprenadfirma, som tog hem upphandlingen, är på strax under 50 miljoner kronor.

– Som jag förstått det så håller entreprenören sitt anbud. Håller man sig till ingångna avtal är allt grönt och då kommer vi igång snabbare.

När kan spaden vara i backen?

– Det blir någon gång i närtid, jag kan inte säga exakt. Det ska vara ett startmöte med miljö- och bygg först och sedan behöver tomten avverkas. Det finns skog där och det är väl det första som händer.

Hur snart blir det startmöte?

– Vi närmar oss semesterperioder och det är okänt för mig hur entreprenörens planer ser ut, men vi kommer från vår sida driva på för att det sker så fort som möjlighet.

"Finns en färdig plan"

Olle Fogelin tror inte att projektet ska kunna dra iväg ekonomiskt.

– Det är inget jag har kännedom om här och nu, men vi lever i en orolig värld. Det finns ett pris och det ska kunna fungera.

Hur ska ni mäkta med investeringen?

– Det finns en färdig plan för det och ska fördelas ut på olika sätt. Jag ser inga konstigheter i det, utan det klarar vi ut.

Vad betyder det med en ny återvinningscentral?

– För det första har vi inte tillåtelse att bedriva verksamhet längre än den tid som är sagt. Lokalerna börjar bli till åren komna och det här är även en möjlighet för våra kommuninvånare. Det kommer bli bättre och det kommer bli en återvinningscentral efter dagens moderna principer. Det är många saker som blir bättre. Sedan är det en stor kostnad, men det är inte så mycket att göra åt. Det är där det landar.