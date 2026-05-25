SÄGER NEJ TILL SOLPARK I FRÖDINGE: "STOR LÄTTNAD"

Anders och Camilla Carlsson har slagits hårt och tog en stor seger på måndagen. Miljöprövningsdelegationen säger nej till den planerade solparken. Foto: Simon Henriksson

Trägen vinner. Efter en enorm kamp av närboende blir det nu avslag för ansökan om en stor solcellspark i Frödinge. – Det är en stor sten som har släppt. Det känns som ett nytt liv, säger Anders Carlsson, som tillsammans med sin fru Camilla drivit protesterna.

Strax före jul 2024 vändes livet upp och ned för ett stort antal personer i Frödinge. Då blev det känt att företaget Landinfra Energy AB planerade för en stor solcellspark precis i utkanten av Frödinge samhälle.

Avsikten var att solcellsparken skulle bli 30 hektar stor och det motsvarar cirka 60 fotbollsplaner. Nära området där parken varit föreslagen ligger såväl Frödinge skola som förskolan.

Paret Anders och Camilla Carlsson har varit drivande i processen från start. Anja Vikki, en av alla som berörs, uttryckte i januari förra året att det var en stor sorg.

– Man kommer bo i ett omvänt fängelse, sa hon.

Avslår ansökan

Under måndagen kom det besked alla som bor i anslutning till den planerade parken gått och väntat på. Efter de omfattande protesterna meddelade Miljöprövningsdelegationen att man avslår den ansökan som Landinfra lämnade in till Länsstyrelsen i höstas.

Företagets förhoppning har varit att kunna börja bygga under det här året, men i handlingar som vår tidning tagit del av hänvisar Miljöprövningsdelegationen till art- och strandskyddet.

"Miljöprövningsdelegationen bedömer att ansökt verksamhet är förbjuden utifrån artskyddsbestämmelserna och att det saknas skäl för att medge dispens. Ansökt verksamhet får inte heller komma till stånd på brukningsvärd jordbruksmark eller inom strandskyddat område. Eftersom så stora delar av det planerade verksamhetsområdet måste undantas från exploatering får lokaliseringen som helhet anses olämplig", skriver man som motivering till varför ansökan ska avslås i sin sammanfattande bedömning.

"Otrolig stress och press"

För Anders Carlsson känns det här förstås som en stor seger. Trägen vinner – helt enkelt.

– Det har varit en otrolig stress och press. Man har fått släppa allt annat och bara koncentrera sig på detta. Allt annat i livet har fått stå åt sidan och det har varit väldigt tufft, säger han till Dagens Vimmerby och fortsätter:

– Det är en sten som har släppt. Man fröjdas verkligen den här dagen. Det känns som ett nytt liv.

Hur var det att läsa beslutet?

– Jag fick det av en kompis som ringde och berättade att det hade kommit. Jag trodde inte det var sant först, men det är en stor lättnad. Jag har nog inte smält det ännu, utan det känns fortfarande som man måste ligga i ett tag till och kämpa vidare.

"Varit inte varje dag"

Beslutet av Miljöprövningsdelegationen kan överklagas av företaget till mark- och miljödomstolen.

– Vi kan bara hoppas att det håller hela vägen. Vi kommer nu fortsätta med artskyddet och de fåglar vi sökt efter i ett och ett halvt års tid. Vi vet ju inte vad som händer, om det här överklagas eller inte. Vi har också själva fått ett mycket större intresse av fågellivet nu än tidigare. Vi har hållit på så mycket med det.

Oron har varit enorm hela vägen.

– Vi har varit inne på länsstyrelsens hemsida varje dag för att inte missa något. Vi har verkligen hållit på i ett och ett halvt års tid och det har inte varit någon dans på rosor. Det här är inget som gör sig själv.

Många fler än just Anders och Camilla Carlsson har varit aktiva i processerna, även om de två blivit något av ansiktet utåt för detta.

– Vi är många som varit med i skrivelser och många som skickat in, men det är vi som är kanonmaten. Det är vi som är de närmast sörjande närmast industrin och varit tvungna att dra lasset. Vi är tacksamma för all hjälp vi har fått.

Hur ska ni fira detta?

– Det är knappt så man törs tro att det här är över. Det är en stor lättnad och vi har tänkt att ha något litet avslut, om det nu blir så. Men vi fortsätter leta arter och jobba på. Vi vågar inte kasta in handduken ännu.

Vi söker Landinfra för en kommentar.