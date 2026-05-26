Tonåring i mopedolycka – så ska skadeläget vara

Sent i går kväll skedde en mopedolycka på riksväg 40. Lugnande besked kring skadeläget kommer på tisdagsförmiddagen.

Det var vid 21.35-tiden som larmet om en olycka med mindre motorfordon på en cykelväg intill riksväg 40 inkom. Det visade sig röra om en mopedist som kört emot vajerräcket.

Ambulansen tog med den drabbade till sjukhus. Olyckan skedde på riksväg 40 och det var en period stopp i trafiken i riktning mot Vimmerby på riksvägen.

– En moped ska ha kört emot vajerräcket. Han har skadat sin fot och sitt ben, och togs med till sjukhuset i Västervik, säger Hampus Haag.

Föraren, som är en tonåring i 15-årsåldern, ska ha varit vaken och talbar hela tiden.

– Jag har inga uppgifter kring allvarligheten i skadan, men patrull var och pratade med föraren på akuten. Det verkar ganska okej, säger Haag.

Tonåringen är hemmahörande i Vimmerby kommun. Rubriceringen är trafikolycka utan misstanke om brott.

– Det finns ingen misstanke, utan ska ha varit ett misstag av föraren helt enkelt.