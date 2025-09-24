DEBATT: Mitt barn lämnas utan mat – kommunen måste ta ansvar

Jag är förälder till ett barn som får sin näring via sondmatning. Det är bedömt som egenvård av hälso- och sjukvården, vilket innebär att förskolan har ansvar för att mitt barn ska få sin mat under dagen – precis som alla andra barn.

Trots detta har rektorn i Vimmerby meddelat att mitt barn ska lämnas utan mat på grund av brist på utbildad personal. Det handlar om över sex timmar utan mat. Inget barn ska behöva gå hungrigt i förskolan.

Det är inte bara djupt orimligt, det strider mot både skollagen, barnkonventionen och diskrimineringslagen. Att ett barn nekas mat på grund av personalbrist är ett allvarligt misslyckande från huvudmannens sida.

Som förälder gör det ont att behöva kämpa för något så självklart som rätten till mat. Alla barn förtjänar att bli respekterade och få sina grundläggande behov tillgodosedda.

Kommunen måste ta sitt ansvar och se till att all personal får den utbildning som krävs, så att barn med medicinska behov inte utestängs. Mitt barn – och alla andra barn – har rätt till omsorg, trygghet och en jämlik förskola.

En orolig förälder i Vimmerby

Fotnot: Vår tidning har sökt både verksamhetschefen för förskolan, Eva Johansson, samt berörd rektor. Eva Johansson har meddelat att hon kan svara på frågor kring ärendet under torsdagen.