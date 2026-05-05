En man i 30-årsåldern åtalas för våldtäkt mot barn i länet. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 30-årsåldern hade någon form av relation med en minderårig flicka. Nu åtalas han för våldtäkt mot barn.

Mannen är bosatt i Motala kommun och hade en relation med en minderårig flicka i länet. Socialtjänsten slog larm om relationen och nu har mannen åtalats för våldtäkt mot barn.

Mellan den 26 juni 2024 och 21 januari 2025 ska mannen ha utsatt flickan för våldtäkter vid upprepade tillfällen.

– Det är en gärning som skedde under en längre period och det har skett vid upprepade tillfällen. Personerna var bekanta med varandra, men målsägande var under 15 år. De hade en form av relation, säger åklagaren Charlotte Genberg till vår tidning.

"Bevisläget är väldigt gott"

En övervägande del av gärningarna har skett i Kalmar län och den målsägande är från länet. Vilken kommun vill inte Genberg gå in på, men däremot tror hon att mannen döms.

– Bevisläget är väldigt gott. Som jag bedömer det har jag stark bevisning.

Minimistraffet för våldtäkt mot barn är tre års fängelse.

– Det är svårt att yrka på så mycket annat.

Gjort fynd i telefonen

Mannen har förnekat brott.

– Han säger att det här inte har skett och kan inte förklara det som målsägande och vittnena berättar. Hans version är att det inte skett över huvud taget.

Bevisningen består av förhör med tre utomstående personer, anmälan från socialtjänsten och fynd från flickans telefon.