Nu börjar resan för att försvara SM-guldet: "Alla vill slå regerande mästarna"

Mads Hansen och Robert Lambert är två av förarna som ska göra det för Västervik i kvällens premiär. Foto: Bildbyrån

Regerande mästare och storfavorit. I kvällens premiär på Hejla Arena ligger pressen på Mikael Teurnbergs Västervik. – Vi behöver få en bra start. Piraterna har några bra förare och ska inte underskattas, säger lagledaren.

Efter 20 års väntan vann Västervik i höstas sitt andra SM-guld efter en jämn final mot Smederna. Då stod Morgan Andersson vid rodret. Nu är det i stället Mikael Teurnbergs uppdrag att försvara titeln. Första utmaningen blir Piraterna på hemmabanan.

– Just nu är det lugnet före stormen. Premiär är alltid premiär och det ska bli roligt att dra igång. Nervöst? Nej, det skulle jag inte säga. Allt är inte under kontroll, men det ska det inte vara heller. Det är en lång säsong och det delas inte ut några medaljer i första matchen, säger han.

"Svårt att försvara ett guld"

I startsjuan får nyförvärven Victor Palovaara och Rasmus Jensen chansen ihop med Robert Lambert, Tom Brennan, Jacob Thorssell, Mads Hansen och Noel Wahlquist.

– För oss handlar det om att få ihop det. Vi har några nya förare och har gjort en del förändringar på banan. Det gäller att hitta den röda tråden och att alla gör jobbet.

Mikael Teurnberg har vunnit tre SM-guld som förare med Rospiggarna (1995, 1997 och 2001) och lika många som lagledare (2016 med Rospiggarna, 2021 och 2023 med Dackarna). Däremot har han aldrig vunnit två år i rad.

– Alla vill slå regerande mästarna och det är svårt att försvara ett guld, det ska gudarna veta. Jag har själv aldrig lyckats och hoppas kunna ändra på det nu, säger Teurnberg.