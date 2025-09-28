DEBATT: Det höjda högkostnadsskyddet riskerar att kosta liv

Ny forskning visar att fler än fyra av tio som haft hjärtinfarkt avbryter sin livsviktiga medicinering redan efter några år. När behandlingen upphör ökar risken kraftigt för nya hjärt-kärlkomplikationer – och i värsta fall död. Vi är oroliga att den höjning av gränsen för högkostnadsskyddet som infördes den 1 juli riskerar att kosta liv. Det skriver Hjärt-Lungfonden, forskare och kvalitetsregistret SWEDEHEART.

Känslan av trygghet efter att ha överlevt en hjärtinfarkt borde inte behöva kantas av oro för ekonomin. Men för många svenskar är det precis så det ser ut. Forskning visar att över 40 procent av patienterna avslutar sin behandling i förtid, trots att medicineringen är helt avgörande för att förebygga nya hjärt-kärlhändelser. Det innebär inte bara en ökad risk för återinsjuknande – i värsta fall kostar det liv.



Problemet är särskilt allvarligt bland personer med låga inkomster och utrikesfödda. För den som inte känner sig akut sjuk kan kostnaden för läkemedel bli ett hinder som gör att man hoppar över viktiga mediciner. När behandlingen uteblir ökar risken för nya hjärtinfarkter, stroke eller andra komplikationer. Varje sådan händelse är förstås en mänsklig tragedi, men det leder också till stora samhällskostnader.

*

Att personer med hjärt-kärlsjukdom ofta har annan samsjuklighet som exempelvis högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer, eller höga blodfetter gör situationen ännu mer komplex. Det handlar sällan om ett enskilt läkemedel utan nästan alltid om flera olika behandlingar – några billigare, andra dyrare – som tillsammans kan bli en tung ekonomisk börda.



Var sjunde invånare i Kalmar län – 15 procent av befolkningen i länet – tog under 2024 del av högkostnadsskyddet, enligt Försäkringskassan. Andelen är högst bland de som är över 60, det vill säga de som oftast drabbas av hjärt-kärlsjukdom.



*

Ingen ska behöva välja mellan sin ekonomi och sin överlevnad. Forskningen visar att många avstår från livsviktiga mediciner och att detta är vanligare vid lägre inkomster. Vi är därför oroliga för att höjningen av gränsen i högkostnadsskyddet riskerar att kosta liv. Dessutom riskerar den höjda gränsen att förvärra ojämlikheterna och öka de växande klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället.



Sverige har länge varit ett land där sjukdom inte ska vara en fråga om plånbok. Men det finns många tecken på hur hälsoklyftorna ökar. Nu är det hög tid att försvara den principen – så att ingen människa ska behöva stå inför det omöjliga valet mellan medicin och mat.



Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Per Svensson, lektor och överläkare vid Karolinska institutet

Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare Kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Joakim Alfredsson, överläkare, bitr. professor, ordförande i kvalitetsregistret SWEDEHEART