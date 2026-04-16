Kvalhjälten återvänder – målvakten presenterad för Nybro

Pontus Eltonius var en av de stora hjältarna när Nybro tog klivet upp i Allsvenskan våren 2023. Nu återvänder den storväxte målvakten till klubben.

Eltonius följde inte med Nybro upp i Allsvenskan den gången. Istället blev det kontrakt med Modo och utlåningar till olika klubbar, bland annat Västervik och Tingsryd. Förra säsongen kritade målvakten på för Vimmerby Hockey där han stod för en lysande säsong.

Nu blir Nybro nästa klubbadress – en illa dold hemlighet sista veckorna. Idag gick Vikings ut med beskedet.

– Vi är glada att Pontus valde att komma till oss i Nybro då det funnits en rad intressenter för hans underskrift. Han gjorde förra året en riktigt stark säsong i Vimmerby och var en faktor i deras lag. Att Pontus verkligen vill komma tillbaka till Nybro Vikings värdesätter jag högt och att han har god självinsikt i vad han själv behöver göra för att ta ännu ett kliv i sin karriär, säger sportchefen Mikael Aaro.

