Tord omtumlad efter eldsjälspriset – avslöjar delar av sitt kommande projekt

Han har bidragit enormt till kulturlivet i Vimmerby med omnejd. Nu får Tord Johansson eldsjälspriset av Byteatern Kalmar Länsteater. – Det är omtumlande. Jag kunde inte i min vildaste fantasi räkna ut det här, säger han.

I början av 1980-talet tog det sin början för Tord Johansson när han var en del av Nisses gycklare.

– Det är många olika epoker och Nisses gycklare var den första. Sedan fortsatte det med Komedianterna och där höll jag på länge parallellt med Astrid Lindgrens Värld, berättar Tord Johansson dagen efter priset.

På ALV var han verksam mellan 1990 och 1997.

– Det var då ALV blev stort och det blev ett jättelyft. Jag kom in på ALV med Torsten Ungsäter och var anställd av Astrid Lindgrens Värld i flera år och jobbade där halvårsvis. Det blev mycket tid där och det var en epok.

Bland annat var Tord Johansson Anton i Emil i Lönneberga, Skalle-Per i Ronja Rövardotter och polis i Pippi Långstrump. I motiveringen skrev Byteatern Kalmar Länsteater att Tord Johansson som skådespelare, regissör, musiker och pedagog under decennier burit scenkonsten vidare genom egna insatser och genom att samla människor kring berättandet.

Han får eldsjälspriset för sitt långa, varma och uthålliga engagemang för teatern och kulturlivet i Vimmerbybygden.

– Det är omtumlande. Det är inget man går och tänker att man ska få ett sådant pris. Jag hade inte ens i min vildaste fantasi kunnat ha räknat ut det. Det varit mycket sms och mycket gratulationer. Det har varit ett stort pådrag och det är jätteroligt.

Lyfter Ungstorpsteatern

För Tord Johansson känns det som en bekräftelse på att han har gjort en hel del, säger han.

– Jag börjar komma upp i åren och det spänner över en lång period. Det är verkligen olika epoker.

Han lyfter också fram Ungstorpsteatern.

– Det var mycket jobb och vi höll på i flera år. Kicki (Willysson) och jag drog igång caféet för tio år sedan och har haft någon föreställning varje sommar. Något annat man är stolt över är kulturprojekten på 90-talet med Kulturoxen i Vimmerby. Det var fantastiska projekt från 1993 till 1998, säger han.

Är det vad du är mest stolt över?

– Det går inte att säga riktigt, det är jättesvårt att värdera det. Tiden på ALV var också fantastiskt rolig, men det är olika saker och olika epoker.

Nytt projekt på gång

Han blir eld och lågor när han kommer på sin tid hos Micael Glennfalk på Björkbacken under samtalet.

– Han anställde mig som teaterdirektör på papperet och jag gjorde massor där i två år. Vi körde stenhårt.

Hur många fler epoker har du i dig?

– Jag har en kvar i alla fall. Jag är inte färdig ännu, men jag ska gå i pension från mitt arbete nu i sommar och då får jag nog mer tid och ork till det. Det är inget märkvärdigt jag ska göra, men jag kan avslöja lite grann. Jag ska intervjua folk här runtomkring och samla deras tokiga historier, mala ned dem och försöka göra något av dem sceniskt. Jag kommer gestalta det och går allt som det ska blir det under det här året.

Så du har påbörjat det?

– Det är skelettartat än så länge, men det är en väldigt rolig grej att göra. Jag tycker om att roa folk och jag tycker om att göra sådant som folk mår bra av. Det ska vara kul och intressant.

Vill hylla många andra

Att han skulle bli prisad har han vetat i några veckor, men under tisdagskvällen fick han ta emot eldsjälspriset. Det är väldigt fina ord, där man i motiveringen skriver att Tord Johansson är en sådan eldsjäl som med generositet, arbetsglädje och livslång trofasthet har gjort kulturen större, närmare och mänskligare för många.

– Det är fantastiskt. Jag är jätteglad, det är helt otroligt. Jag firade med teatern i Kalmar i går och sedan bodde vi på hotell jag och Kicki. Vi käkade gott och myste och ska fortsätta i kväll. Vi är ganska själva i det här, men det tar ett tag att smälta det.

Han är också väldigt mån om att lyfta fram alla som gjort det här möjligt.

– Jag har uppenbarligen gjort mycket och jag tror att det är ganska grundligt de har tänkt till innan de väljer ut någon. Men jag är inte ensam i det här. Man blir som en maskin i en motor och det är många som har betytt så mycket. Kicki inte minst och Torsten Ungsäter har betytt jättemycket. Micael Glennfalk också och "Nisse" Svensson i Fjälster med. Alla visste vem han var lokalt, säger han och fortsätter:

– Jag säger som alla som får Oscarsstatyett säger, jag ber att få tacka alla runt omkring mig som möjliggjort det här. Att göra teater ensam går inte, det är ett lagarbete.