Petades i VH – nu gör backen succé i Norge: "En revansch"

Förre VH-backen William Dageryd snittade över en poäng per match när hans Ringerike tog steget upp i den norska högstadivisionen. Foto: Privat

Han hjälpte upp Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan – sedan förpassades han till läktaren och fick inte spela en minut när seriespelet drog igång. Nu storspelar William Dageryd i Norge och har fört upp Ringerike till högsta divisionen. – Det känns absolut som en revansch. Det är skönt att få visa vad man kan, säger backen.

William Dageryd var helt ordinarie i Vimmerby Hockey i tre säsonger och spelade en viktig roll när klubben tog det historiska klivet upp i Hockeyallsvenskan. Han hade bäst plus/minus-statistik i hela laget och belönades med ett nytt kontrakt. Men till starten av nästa säsong hamnade han i frysboxen under Peter ”Piva” Johansson och lämnade redan i oktober.

– Det är aldrig roligt att få gå från en klubb, särskilt när det lovades så mycket på förhand. Jag kände att jag hade stort förtroende och det var därför jag valde att stanna. Men när jag kom tillbaka fanns inget förtroende kvar och jag var i princip på läktaren från första match, säger backen.

Snittat över en poäng per match

Nu har han fått sin revansch.Norska Ringerike vann den femte och avgörande matchen mot Gjövik med 3-2 och avancerade till högsta divisionen. Dageryd själv gjorde sin överlägset bästa säsong hittills i karriären med 37 poäng på 34 matcher i grundserien och ytterligare tio på åtta slutspelsmatcher.

– Jag är väldigt nöjd. Jag har fått blomma ut och visa vad jag går för och det känns roligt att ta steget upp. Jag strävar alltid efter att bli bättre och det är klart att det här känns som en revansch. Jag ville bevisa att Vimmerby gjorde fel som valde att inte satsa på mig och ur något negativt kommer alltid något positivt. Det blev superbra att flytta hit till Norge.

Har du haft någon kontakt med Vimmerby Hockey sedan dess?

– Nej, ingenting. Inte mer än att jag har hållit kontakt med några spelare.

Oviss framtid

Hur framtiden ser ut är fortfarande oklart. William Dageryd, vars kontrakt gick ut efter säsongen, är öppen för att stanna i Norge men kan även tänka sig att flytta hem till Sverige.

– Jag stänger inga dörrar. Jag ska börja ta lite samtal med min agent och se vad som finns på marknaden så får vi se vad som händer. Just nu har jag haft ett litet mentalt break från ishockeyn, säger 27-åringen.

Hur är nivån på norska andraligan om du jämför med Hockeyettan i Sverige?

– Det är blandade skurar skulle jag säga. Topplagen här skulle klara sig bra i ettan, bottenskiktet skulle nog få det tuffare.