Hållbarhetsdag på gymnasiet – bjöd in högstadieelever: "Lite nervöst"

Edin Kadane var en av niondeklassarna som var på plats.

Stephanie Sauma, Elin Jonsson och Stina Lamberg Fjällgård har tittat på smink och hur det påverkar. Foto: Simon Henriksson

Hållbarhetsdagarna på Vimmerby gymnasium har varit stora historier tidigare. I år var det något mer avskalat, men niondeklassare från Astrid Lindgrens skola var på plats för att titta på vad samhällseleverna hade gjort. – Vi ville veta vad vi faktiskt använder, säger Stephanie Sauma, som tillsammans med Elin Jonsson och Stina Lamberg Fjällgård tittat närmare på sminkindustrin.

I många år har Vimmerby gymnasium uppmärksammat Agenda 2030 med en hållbarhetsdag. I år, precis som förra året, blev det i något mindre skala om man jämför med tidigare år.

Under ett par timmar på förmiddagen var niondeklassare från Astrid Lindgrens skola på plats vid gymnasiet för att titta på vad samhällsettorna arbetat med en tid. Det var uppbyggda montrar med information och gymnasieeleverna fanns också på plats för att berätta om hållbarhet.

– Jag tycker att det är viktigt att eleverna får göra något praktiskt och får ett avbrott från vardagsteorin. Det här är ett koncept vi haft i tio år, men det är inte på samma utåtriktade sätt längre och inte lika stort. Det blir lite annorlunda, men det är bättre att kunna göra så här än att bara vara i klassrummet och prata för varandra, säger läraren Tony Carlsson.

Han tycker ändå att det är viktigt att lyfta fram hållbarhetsfrågan.

– Samhällsettorna får nu fördjupa sig själva inom hållbarhet i flera olika perspektiv. Det är mat, energi, hållbart mode och hållbart smink. Sådant som rör ungdomarna och som är centralt i deras vardag. Det är också ett sätt att överbrygga stadier och ge niondeklassarna en introduktion till gymnasiet. Vi behandlar aktuella och tunga områden.

Jobbat med smink

Trion Stephanie Sauma, Elin Jonsson och Stina Lamberg Fjällgård har själva jobbat med hållbart smink.

– Det har varit kul att få fördjupa sig i det man vill själv velat. Det har varit intressant, säger Stina.

– Det är kul att göra något annat, att få jobba praktiskt och inte bara läsa i boken, säger Stephanie.

Varför just smink?

– Vi sminkar oss ju och ville fördjupa oss i sminkindustrin, hur det påverkar naturen och hur djurtester går till. Det var ett ämne som passade oss, säger de tre.

De ville också ta reda på mer av vad de själva använder.

– Det är produkter vi lägger på vårt ansikte, men många har inte en aning om vad som finns i.

Har ni själva förändrat något efter att ni tittat på det här?

– Man tänker på det oftare nu. Märkena vi använder är inte så farliga, svenska märken generellt är ganska bra, säger Stephanie Sauma.

"Många blommar ut"

Niondeklassarna Edin Kidane och Yara Shaloum lyssnade väldigt intensivt när de gick runt bland montrarna.

– Det är intressant. Hela processen vad gäller kläder, smink, mat och vad man köper. Vi har pratat om hållbarhet ganska mycket i skolan tidigare också, säger de två eleverna.

Gymnasieeleverna tyckte det var lite nervöst att visa upp vad de jobbat med.

– Men det är också kul att visa upp vad man jobbat med i flera veckor och vad man har gjort, säger Stina Lamberg Fjällgård.

Tony Carlsson tänker sig en fortsättning på detta även framåt.

– Jag tror att man vinner många poäng på det. En är pedagogisk och sedan får eleverna på högstadiet känna på gymnasiet ytterligare. Hållbarhet är ett tungt område och det är svårare och svårare att implementera det. Omvärlden är annorlunda nu än för bara några år sedan. När elever får smak på det här kreativa lärandet så är det många som blommar ut och det stärker dem vad gäller självförtroende och att prata inför andra människor, säger han.