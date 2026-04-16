Robinson-Lema från Västervik kastade in handduken: ”Mått otroligt dåligt”

Lema Yurt som växte upp i Västervik har varit med i Lag Syd under vårens upplaga av Robinson. Under onsdagens avsnitt bestämde hon sig för att lämna tävlingen. Foto: Pressbild

Lema Yurt som vuxit upp i Västervik är en av vårens deltagare i TV4-programmet Robinson. Under gårdagens avsnitt, efter 13 dagar i Filippinerna, valde hon att avsluta äventyret. – Jag känner att jag har tagit rätt beslut. Jag behöver lära mig att sätta mig själv främst, och i dag så har jag verkligen kommit till en punkt när jag faktiskt har det, säger hon i programmet.

Säsongen har varit tuff för Lema Yurt, som till en början var ensam kvinna i Lag Syd tillsammans med fyra män. Hon har tidigare berättat om svårigheterna med det psykologiska spelet.

– Det är jobbigt att hela tiden försöka stå upp för det man tycker är rätt. Det har verkligen varit sjukt tufft att vara enda tjejen. Jag hoppas det blir någon sorts förändring, för jag vet inte hur länge till jag orkar, sa hon i ett tidigare avsnitt.

Under onsdagens avsnitt berättar hon också att kroppen har tagit stryk av tävlingarna, speciellt hennes rygg.

– Jag har mått otroligt dåligt. Det som kan komma att sätta stopp för min resa här är min rygg. Jag har fortfarande så fruktansvärt ont i min rygg. Jag vet inte vad jag ska ta mig till.

"Pushar mig själv för långt"

Inför en lagtävling med fokus på uthållighet och simning uttrycker hon oro för att förvärra skadan ytterligare, och att hon inte vill tynga ner sitt lag.

– Jag vet att jag har en tendens att pusha mig själv alldeles för långt ibland. Jag har verkligen otroligt ont. Just nu är den åtta av tio. Jag känner att nu... Nu tror jag inte att jag klarar mer, faktiskt.

Till slut kallas programledaren Martin Järborg till lagets strand, där Lema Yurt meddelar sitt beslut att lämna tävlingen.

– Jag hoppas att du förstår att det här kan du inte ta lättvindigt. Det här har du funderat ordentligt på. När det väl är taget får du inte ångra dig, säger han.

– Jag känner att jag har tagit rätt beslut. Jag behöver lära mig att sätta mig själv främst, och i dag så har jag verkligen kommit till en punkt när jag faktiskt har det. Så på ett sätt är jag stolt över mig själv, säger hon.

"Ovärderligt"

Lagkamraten Melina Bozioti säger att hon tycker att det är synd att Lema väljer att åka hem, samtidigt som hon menar att det är skönt för gruppen att hon kom fram till det.

– Hon har varit väldigt ledsen och deppig. Man blir nedstämd i gruppen när en är lite nere. Det var rätt beslut för henne att åka hem.

När Lema Yurt har kramat sina lagkamrater hejdå säger hon till kameran at hon kommer att sakna människorna och äventyret.

– Det är ovärderligt. Jag kommer att bära med mig allt det positiva och blicka tillbaka till det.

Vår tidning söker nu Lema Yurt.