Rapport inifrån varuhuset som görs om helt: ”Mellan himmel och helvete"

ÖoB i Vimmerby håller just nu stängt i två och en halv vecka för att varuhuset ska genomgå en stor ombyggnation med nyöppning fredagen den 24 april. Foto: Privat

För att genomgå en stor ombyggnation har ÖoB i Vimmerby hållit stängt sedan påskhelgens slut. Butikschefen Håkan Ericsson och hans kollegor befinner sig i ombyggnationsbubblan och ger oss en lägesrapport inifrån det föränderliga varuhuset. – Det går framåt, säger han vid lunchtid på torsdagen.

ÖoB i Vimmerby håller stängt mellan 7 och 23 april för att varuhuset ska genomgå en stor ombyggnation.

”Vi ska göra om allting här inne. Vi får hjälp av etableringsteam som åker runt och hjälper alla ÖoB-butiker. Det kommer tio personer utifrån och vi är tio personer. 20 personer ska bygga om hela butiken på två och en halv vecka. All inredning ska slängas eller bytas ut. Inte en hylla av det gamla är kvar och inte en enda kommer vara kvar på samma plats. Det kommer vara ett helt nytt varuhus”, sa Håkan Ericsson till vår tidning några dagar före ombyggnationens start.

"Den kommer vara i topptrim"

Ombyggnationen av varuhuset har nu kommit mer än halvvägs och Håkan Ericsson ger bilden av att det är ett febrilt, stressigt och roligt arbete som pågår för att iordningställa varuhuset till nyöppningen fredagen den 24 april.

– Vissa dagar känner man att vi inte har gjort någonting och bara står och stampar vatten – och sedan rätt som det är så hinner vi med hur mycket som helst och man ser jättestor skillnad från timme till timme. Det är verkligen upp och ner, fram och tillbaka, himmel och helvete, säger Håkan Ericsson.

Hur är det att vara mitt inne i denna ombyggnationsbubbla?

– Det är också som att vara mellan himmel och helvete. Det händer att man knappt vet var man är någonstans och inte vet var vissa varor ska vara. Sedan går man och käkar lunch, kommer tillbaka och konstaterar ”jädrar vad bra det blir” och ”nu börjar det släppa”. Det är verkligen upp och ner och fram och tillbaka från förmiddag till eftermiddag, säger Håkan Ericsson.

Börjar du få en bild av hur butiken kommer se ut nästa fredag?

– Den kommer vara i topptrim. Jag tror inte någon kund kommer känna igen sig överhuvudtaget. Det är verkligen helt nytt alltihopa och det är mycket nya varor och ny placering på det mesta. Det blir spännande att se vad kunderna säger.

20 personer finns på plats och bygger om hela butiken på två och en halv vecka.

– I går (onsdag) var vi 30 personer som jobbade här inne – och normalt sett har vi varit 20 personer sedan vi stängde och det kommer vi vara fram till torsdag kväll den 23 april. Vi har en projektledare, en visuellt ansvarig, en lageransvarig som håller ordning på all inredning. Övriga personer jobbar stenhårt med att fylla på med varor, plocka ner, flytta och plocka upp på nytt ställe. Jag själv servar, städar, fixar och hjälper till där det behövs.

"Dygnet har många timmar"

Håkan Ericsson är trygg med att butikens ombyggnation kommer bli klar i tid.

– Ja, det är lugnt. Dygnet har många timmar och man behöver bara sova fem-sex timmar.

Han räknar med att det blir jobb i helg för att komma i ordning med diverse olika saker i varuhuset.

– Projektgruppen åker hem i eftermiddag och är lediga fredag, lördag och söndag efter att ha jobbat 07–19 på vardagarna. Min personal arbetar 07–16 från måndag till fredag och är lediga lördag och söndag. I helgen får vi jobba lite extra med att städa undan och fixa till vissa grejer. Vi får leverans varannan dag så det kommer hela tiden in varor.