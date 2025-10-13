REPLIK: (S)katter, (S)katter, bara massa (S)katter

Vi ska vara tacksamma för att Socialdemokraterna redan nu meddelar svenska folket att en skattechock väntar vid ett regeringsskifte. Som vanligt tror S att någon måste få det sämre för att någon annan ska få det bättre. Men det är inte skatter som bygger Sverige – det är tillväxt. Det är tillväxt som gör oss rikare, finansierar välfärden och ger oss möjlighet att bota cancer, utbilda barn och skapa trygghet.

Men under lång tid har Sverige tappat fart. Därför tillsatte regeringen 2023 en politiskt oberoende Produktivitetskommission, vars första rekommendation var att skadliga skatter måste bort. Just den skatt som Socialdemokraterna nu vill återinföra.

Och det stannar inte där. De vill införa en bankskatt som i praktiken slår mot hushåll med bolån. På deras partikongresser återkommer förslag om en ny fastighetsskatt. Villaägare som kämpat med höga räntor riskerar en osäker framtid om S vinner valet. Med socialdemokratin väntar högre skatt på arbete, boende och sparande. Resultatet blir ett Sverige som stannar och blir fattigare – något som drabbar alla, oavsett inkomst.

*

Kanske borde S-debattörerna öppna regeringens budget i stället för att skriva sagor. Där syns nämligen rekordstora satsningar på just de områden de efterfrågar.

På utbildningsområdet tillförs nästan 3 miljarder under 2025 – det största tillskottet på 20 år. Pengarna går bland annat till fler platser i yrkesvux, fortbildning för lärare, särskilt stöd till elever som halkat efter och satsningar på läsa, skriva, räkna. Vi får en ny läroplan, mer arbetsro och fokus på kunskap.

*

Även vården prioriteras. Stora satsningar kortar köer och stärker primärvården så fler får hjälp i tid. Psykiatrin, cancervården, vårdplatserna och akutsjukvården förstärks – välkommet också i vår region. Den nära vården byggs ut, personalen avlastas och fler får utbildning och vidareutbildning. Genom tydliga överenskommelser med regionerna kopplas resurser till resultat: kortare väntetider och bättre kvalitet i hela landet.

Socialdemokraterna vill alltid höja skatterna, oavsett om det hämmar tillväxten. Vi tror i stället på framtidstro, tillväxt och människors egen kraft. Moderaterna står på de hårt arbetande människornas sida – de som kliver upp på morgonen, går till jobbet, hjälper barnen med läxorna och tar ansvar. Årets budget gynnar just dem.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Fotnot: Inlägget är en replik på denna debattartikel.