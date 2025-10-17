DEBATT: Jämställdheten i Kalmar län halkar efter – nu krävs handling

Vi vill ha ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma makt att forma sina liv. Det är en självklarhet. Ändå visar den senaste genomgången av jämställdheten i Kalmar län att vi ligger efter på flera områden, och att utvecklingen riskerar att gå bakåt om vi inte agerar kraftfullt.

Kalmar län har färre kvinnor på ledande positioner än riket i stort. Vi har en mer könsstereotyp arbetsmarknad, där män och kvinnor hamnar i olika branscher och yrken med olika lön och arbetsvillkor som följd. Flickor har högre betyg än pojkar, men unga tjejer i Kalmar län rapporterar också en högre grad av psykisk ohälsa än i övriga landet. Och trots att vi ofta framhåller vårt län som tryggt visar ungdomsundersökningar att flickor i större utsträckning än pojkar utsätts för våld och trakasserier i sin skolvardag.

Nästan dubbelt så många pojkar och män än flickor och kvinnor tar sitt liv, män har lägre medellivslängd, drabbas oftare av våld i offentliga miljöer. Män tar ut färre dagar med föräldrapenning och kan därigenom få svårare att knyta an till sina barn.

*

Vi har under många år drivit på för en aktiv jämställdhetspolitik, en politik som gynnar både kvinnor och män, mycket har gjorts, mycket återstår. Det handlar om systematik, styrning och politisk vilja. Idag är vi bra på att plocka fram könsuppdelad statistik men vi måste bli bättre på att analysera resultatet och besluta om åtgärder och avsätta resurser. Vi kan inte nöja oss med att ”beakta” jämställdhet. Vi måste göra.

Vi ser idag hur jämställdhetsarbetet i världen såväl som här i Sverige ifrågasätts och hur jämställdheten går bakåt inom flera områden. Utifrån det så måste vi säkerställa att de resurser som finns för jämställdhetsarbete inte urholkas utan tvärtom stärks. Vi behöver skapa fler möjligheter för kvinnor att ta plats i ledande positioner, samtidigt som vi arbetar aktivt med normer och värderingar bland unga män, där motståndet mot jämställdhet tyvärr växer.

*

Det positiva är att det finns trender som går åt rätt håll: fler kvinnor utbildar sig, fler kvinnor blir chefer i offentlig sektor och skillnaderna i föräldraledighet och obetalt hemarbete minskar. Men för att jämställdheten ska gå framåt krävs att vi driver på, i kommuner, i regionen och i hela samhället.

Som vänsterpartister i ledande positioner i både Region Kalmar län och Kalmar kommun vill vi tydligt säga: jämställdhet är inte en sidoordnad fråga. Det är en grundläggande rättighets- och demokratifråga. Vi tänker fortsätta driva på för att jämställdhet ska genomsyra beslut, styrdokument och alla verksamheter i våra organisationer.

Det är dags att Kalmar län slutar ligga i botten när det gäller jämställdhet. Vi kommer att driva på för fortsatt och intensifierad handling – inte bara ord.

Lena Granath (V), regionråd, Region Kalmar län

Liselotte Sandell Ross (V), kommunalråd, Kalmar kommun