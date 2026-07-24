Hypnotisör kommer till Vimmerby i höst: "Hans show är mycket omtalad"

Erik Olkiewicz, utbildad av hypnosmästare i London och Las Vegas, kommer till Karaktärshotellet i Vimmerby i oktober. Foto: Camilla Lindqvist/Pressbild

Han hypnotiserar frivilliga ur publiken och kan få dem att ta att tro på precis vad som helst. Erik Olkiewicz kommer till Karaktärshotellet i Vimmerby med sin hypnosshow i höst.

Höstens program på Karaktärshotellet i Vimmerby består av en show med hypnotisören Erik Olkiewicz som höjdpunkt den 2 oktober.

"Vi har lyckats få hit honom till oss, trots stor efterfrågan. Vi tog kontakten redan i våras och hans show, som involverar publiken, är mycket omtalad", säger Micael Glennfalk på Karaktärshotellet i ett pressmeddelande.

Erik Olkiewicz är utbildad av hypnosmästare i London och Las Vegas samt med studier i psykologi och retorik.

"Det är en fascinerande show Erik erbjuder", säger Micael Glennfalk.

Deltagare tas upp på scenen

Med utbildning från hypnosmästare i London och Las Vegas skapar Erik Olkiewicz upplevelser där publiken både skrattar, förvånas och inspireras. Genom att arbeta med det undermedvetna visar Erik hur hypnos kan öppna dörrar till kreativitet, självförtroende och energi.

"Det mest märkbara är den avspändhet han skapar och deltagarna blir mentalt skärpta efteråt. Att betrakta detta som publik är både starkt underhållande och fascinerande, men det finns en djup respekt för deltagarna och alla som deltar gör det helt frivilligt. Ibland kan det vara upp till 20 som vill vara med men han brukar bara ta upp sex av dem på scenen", säger Glennfalk.

Erik Olkiewicz har under många år utvecklat sin metod och är en av Sveriges mest skickliga hypnotisörer i dag.

Micael Glennfalk nämner även att Karaktärshotellet börjat planera julborden och ett datum är redan fullbokat.

"I år riktar vi in oss på CoverParty, två partyartister kommer dra igång en mängd kända låtar från olika decennium. Vi räknar med både allsång och dans", säger Glennfalk.