DEBATT: Socialdemokraterna – Sveriges verkliga trollfabrik

TV4:s Kalla Fakta infiltrerade SD:s kommunikationsavdelning inför EU-valet och granskade varje meddelande, varje konto och varje arbetsflöde. Resultatet? Inga dolda operationer, inga hemliga nätverk och inga skattepengar som missbrukades. Det man fann var satir- och nyhetskonton med öppna SD-kopplingar. Inget mer.

Ändå utnyttjade Socialdemokraterna detta på i alla möjliga kanaler, men även på kommunal och regional nivå för att misstänkliggöra SD i fullmäktigen, nämnder och regionstyrelser. Lokala och regionala S-företrädare krävde redovisningar, granskningar och utredningar trots att det redan var känt att inga oegentligheter fanns. Det var ett politiskt fulspel, iscensatt trots att grunden saknades.

*

Samtidigt som Socialdemokraterna pekade finger har deras eget helägda bolag AiP Media byggt upp ett omfattande nätverk av sajter och konton som framstår som oberoende, men som i själva verket producerar ren S-propaganda. Politikkollen, Morgon-Tidningen, Samtidigt i Sverige, Schysst, Jävla U-land och flera memekonton riktar sig framför allt mot unga. Kopplingen till Socialdemokraterna mörkas eller göms undan i finstilt längst ner på sidan.

Alltså har man ägnat sig åt precis det som man anklagat andra för, fast värre ändå.

EU antog nyligen ett nytt regelverk för politisk annonsering, som kräver full transparens kring avsändare och finansiering. Syftet är att stoppa dolda påverkanskampanjer och att säkerställa att väljare alltid vet vem som står bakom ett budskap. Regelverket förbjuder bland annat politiska aktörer att köpa räckvidd på plattformar som Meta utan tydlig avsändarmärkning – ett skydd mot exakt den typ av manipulation som nu kopplas till Socialdemokraterna.

*

Genom att kringgå detta har Socialdemokraterna kunnat sprida sitt budskap där andra partier stoppas av EU:s och Metas regler för politisk annonsering. AiP Media har dessutom köpt räckvidd på plattformar där politiska annonser är förbjudna – ett regelverk Socialdemokraterna själva varit med och drivit fram. En viktig fråga är såklart om de visste precis hur de skulle kunna nyttja eventuella kryphål redan när de drev igenom regelverket.

Som om detta inte räcker så lyfte media nyligen upp en av AiP Medias anställda i ett stort reportage som ”arbetslös” och utsatt. Kort därefter avslöjades att hon redan arbetade inom Socialdemokraternas egen mediesfär på Sveavägen 68. Och ännu en gång avslöjades hur S försöker forma opinionen genom fabricerade berättelser.

När ett parti offentligt kräver transparens av alla andra, men i praktiken kringgår samma regler, då handlar det inte om slarv. Det är strategi. Det är cynism. Och det är per definition korruption.

*

Det verkligt oroande är att detta skett samtidigt som Socialdemokraterna med största självklarhet fortsatt hävda att deras motståndare ägnar sig åt ”odemokratiska metoder” och ”Rysslandsfasoner”. Det är svårt att tänka sig ett tydligare exempel på ett parti som mäter andra med måttstockar de själva aldrig följer.

Det här är större än en kommunikationsskandal. Det handlar om vilket politiskt ledarskap Sverige ska acceptera. Ett parti som systematiskt döljer sin propaganda, riktar den mot minderåriga och bryter mot regelverk man själv röstat fram har förbrukat sitt förtroende – samtidigt som man anklagar andra för det man själv gör.

Nu måste följdfrågorna ställas som ställdes för ett år sedan: Hur mycket av Socialdemokraternas partistöd – lokalt, regionalt och nationellt – har finansierat dessa trollfabriker? Hur ser Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet på att samarbeta med ett parti som agerar så här? Och hur resonerar Moderater, Kristdemokrater och Liberaler som på flera håll i landet styr tillsammans med Socialdemokraterna?

Den som samarbetar med S måste kunna förklara hur man ser på ett parti som så skamlöst gör exakt det man anklagar andra för och som är redo att bryta mot alla regler för makt.

Ted Nyberg (SD)

Ordförande

SD Oskarshamn