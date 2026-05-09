BILDEXTRA: Se många bilder från studentbalen i Vimmerby

I dag var dagen äntligen här då de blivande studenterna i Vimmerby fick dansa bal i Vimmerby ishall och visa upp resultatet framför familj, släkt och vänner.

Totalt har 45 balpar, varav 42 dansande par, lagt ner otaliga övningstimmar under de senaste månaderna för att göra sig så förberedda som möjligt inför den här dagen som många studenter ser som en av de stora höjdpunkterna under gymnasietiden.

Lärarna Ann-Britt Frost, Maria Granberg och Eva-Karin Sandberg har hållit i trådarna och hjälpt ungdomarna att hitta takten och rätt i de olika dansnumren.

I dag, lördagen den 9 maj, var det dags för 2026 års studenter att visa upp sina färdigheter framför föräldrar, syskon, far- och morföräldrar och vänner i en så gott som fullsatt Vimmerby ishall.

Nu kan studenterna sätta check på dansuppvisningen och göra sig redo för mingel i Källängsparken och därefter parad till Stadshotellet för champagneskål på uteserveringen, middag och fortsatta festligheter.

Bildsvepet här ovan innehåller ett stort gäng bilder från ungdomarnas baluppvisning i ishallen i Vimmerby. Hår utkik på Dagens Vimmerbys sajt senare i dag och i morgon för att ta del av ännu fler bilder och videoklipp från studenternas festliga och härliga baldag.