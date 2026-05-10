Fullmatat bildspel från orienterarnas intåg i centrala Vimmerby

I dag har orienterare från stora delar av landet sprungit runt och letat kontroller på Vimmerbys gator, torg och parker. Dagens Vimmerby förevigade den individuella tävlingen och bilderna går att ta del av bildspelet här ovan.

Vimmerby Orienteringsklubb arrangerar DM i sprintorientering och sprintstafett för första gången sedan 2014. Till skillnad för tolv år sedan blir det mer löpning i Vimmerbys centrala delar.

Tävlingsområdet är vid Blåsekulleparken nedanför vattentornet, närmare bestämt mellan Domaregatan, Vattentornsgatan och Bryggaregatan. Tävlingarna sker i alla åldersklasser från tio år och upp till 95 år.

Förmiddagens individuella tävling avgjordes i centrum med över 400 deltagare och sprintstafett som avgörs under eftermiddagen består av drygt 130 lag.

Här ovan kan du ta del av 50 bilder från den individuella tävlingen med fokuserade och målmedvetna deltagare i alla åldrar.