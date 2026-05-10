Man från kommunen frikänns från bidragsbrott efter sjukskrivning

En man från Vimmerby kommun åtalades för bidragsbrott efter att ha fått sjukpenning samtidigt som han enligt åklagaren arbetade. Nu frikänner Kalmar tingsrätt mannen.

En 55-årig man bosatt i Vimmerby kommun åtalades för bidragsbrott efter att han, enligt åklagaren, lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan eller underlåtit att anmäla ändrade förhållanden.

Enligt åtalet påbörjade mannen arbete trots att han var helt sjukskriven i september 2023. Genom detta orsakade han fara för att sjukpenning felaktigt skulle betalas ut med 11 568 kronor, vilket också skedde. Åklagaren yrkade på att mannen skulle dömas för bidragsbrott, alternativt vårdslöst bidragsbrott.

Gick på mannens linje

Den tilltalade mannen förnekade gärningen. Han uppger att han arbetade måndagen den 4 september 2023 trots att han inte mådde bra, men att han därefter inte arbetade under resten av månaden. Mannen förklarar att han fått lön från företaget där han arbetade, men att han inte reagerat särskilt över detta eftersom företaget lades ned i samband med detta. Efter att ha frågat sina arbetskamrater fick han uppfattningen att det var fråga om en slutlön.

Kalmar tingsrätt går på mannens linje och frikänner honom från bidragsbrott. Domstolen konstaterar att mannen var sjukskriven på 100 procent från den 4 september till den 30 september 2023 enligt läkarintyg. Mannens uppgifter om att han inte arbetade under månaden vinner stöd av transaktionsuppgifter som visar att han gjort inköp på olika platser vid tidpunkter då han annars rimligen hade varit på sin arbetsplats, menar rätten.