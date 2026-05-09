EXTRA: KALMARS NYA SPORTCHEF LÄMNAR DIREKT

En dryg vecka har gått sedan Jarkko Oikarinen klev in som ny sportchef i Kalmar HC. Nu meddelar den allsvenska klubben att han lämnar sitt uppdrag.

Det var på Valborgsmässoafton som Kalmar HC meddelade att Jarkko Oikarinen tillträder som sportchef och junioransvarig i klubben efter att Daniel Stolt blir klubbchef och general manager.

På lördagskvällen kommer Kalmar HC med det överraskande beskedet att den 41-årige finländaren lämnar Kalmar HC. Han har meddelat klubben att han lämnar rollen som sportchef.

”Vi tackar Jarkko för hans tid i klubben och önskar honom lycka till i framtiden. Arbetet med att se över den framtida organisationen kring sportgruppen påbörjas omgående”, skriver Kalmar HC i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter i finsk media väntar uppdrag i Pelicans till nästa säsong.