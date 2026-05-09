Lyckad deltävling för enduroveteranerna på hemmaplan

I VRM1-klassen blev det dubbelt Vimmerby MS med Niklas Fransson (bilden) som segrare och Daniel Jönsson som tvåa. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby MS veteranåkare hade en toppenpremiär på säsongen när den första SM-deltävlingen av helgens två kördes i skogarna runt Vimmerby. Calle Bjerkert vann klassen VRM2 med dryga minuten och i VRM1 blev det dubbelt VMS med Niklas Fransson på en förstaplats och Daniel Jönsson som tvåa.

Stenigt och dammigt, såklart och det passade tydligen hemmaherrarna men Bjerkert beskrev tävlingen som knackig.

– Jag har inte alls kommit in i min åkning. Visst, det är en hemmabana men den är väldigt sönderkörd och väldigt annorlunda mot när vi kör annars. Jag har haft väldiga problem att hitta känslan på hojen och har åkt lite för reserverat. Smågrejer bara men har varit omkull och varit lite osäker. Sista tre streckorna tyckte jag att det börjat lossna lite. Nu har jag kommit in i åkningen och det har börjat rulla på lite. Det känns som att det blir bättre!

Och inför morgondagens andra deltävling?

– Ja, vi får väl göra copy-paste på det här då! Nej, hem och käka och ladda om för morgondagen. Nu vet vi lite mer om banan, den blir faktiskt lite bättre. Sträcka ett blev faktiskt bättre men tvåan är väldigt sprängd som vi säger, mycket lösa stenar och som pulver som ligger så det är lurigt. Man ser inte under hur det är.

"Fint efter förutsätningarna"

I klassen VRM1 hamnade som sagt Niklas Fransson högst upp på pallen, drygt 25 sekunder före Daniel Jönsson i totaltiden.

– Det känns jättebra och jätteroligt! Det är fint men lite dammigt och nu är det tufft i slutet, nu börjar det gå sönder en hel del på vissa sträckor. Stenarna kommer fram så det är lite stalpigt, rötterna kommer fram också men det är fint efter förutsättningarna!

Du och Jönsson växlade väl plats under tävlingen?

– Ja, han ledde inför sista sträckan. Jag fick bra flyt tycker jag så det rullade på.

Vad säger du om morgondagen?

– Det blir tufft nu. Tungt, men det ska gå fint. Det är bara att ladda om och köra igen!

Daniel Jönsson berättar att vurpor och smågrejer gjorde att Fransson tog sig förbi på de två sista sträckorna.

– Jag var nog rätt säker på att han skulle plocka sekunder. Jag trodde det.

Är du nöjd med din insats?

– Ja, jo... det är jag absolut. Det var bökigt och det var mycket sten och rötter och det kommer bli tuffare i morgon. Vissa partier blir ju nästan bättre och bättre medan andra sämre och sämre. Man får gå ut lite och kolla ikväll, så får vi se hur det ter sig på de ställen man tycker det är svårt. Det har gått bra med teamet och jag har fått hjälp av dottern (Edalia Jönsson) som varit med. Hon kör USM nästa helg så hon har varit med i depån och tankat och gjort iordning. Det är bara att bita ihop och börja om i morgon!

Väntade klassvinnare i övrigt

I övrigt blev det inga skrällar i resultatlistan för lördagens tävling. SM-klassen vanns Falköping MK-åkaren Max Ahlin före Albin Norrlin (FMCK Skövde). Talangen från Australien Will Dennett blev bästa junior samtidigt som MK Orions Wiggo Lifvendahl vann Youth U21 och Mathilda Huss, Göta MS blev bäst av damerna. Gustav Strinne från Kullings MS vann breddklassen.