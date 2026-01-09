DEBATT: Höj Rot-avdraget permanent!

De senaste månaderna har många svenskar målat om fasaden, byggt ut altanen, bytt värmesystem och lagt nytt tak. Förklaringen är enkel: Det höjda rot-avdraget.

För att stötta byggbranschen beslutade regeringen i våras om ett tillfälligt höjt rot-avdrag. Från maj till december höjdes avdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden Höjningen gjorde stor skillnad. Enligt statistik från Skatteverket har fler än en miljon rot-avdrag godkänts sedan höjningen i mitten av maj.

Därför är regeringens beslut att från årsskiftet sänka rot-avdraget en besvikelse för bygg- och installationsbranschen.

Bygg- och installationsbranschen har i flera år haft ett tufft konjunkturläge med stigande räntor och materialkostnadsökningar. Men att så många vill nyttja rot-avdraget är ett bevis för att hushållen kan investera om incitamenten är rätt utformade.

*

Det höjda rot-avdraget har inte bara varit bra för allmänheten och byggbranschen. När staten subventionerar arbetskostnaden ökar också benägenheten att anlita hantverkare som följer lagar och regler. Det gynnar både köparen, som får garantier och försäkringar, och den sunda konkurrensen i byggbranschen. Att energieffektivisera äldre bostäder, genom att byta fönster och värmesystem, ger även stor miljönytta.

Därför menar vi nu att det är dags för våra politiker att tänka om!

Nyligen infördes de nya byggreglerna som gör det enklare för privatpersoner att bygga komplementbyggnader eller göra en tillbyggnad på alla typer av hus. Se nu också till att permanenta rot-avdraget till 50 procent. Sammantaget skulle det kunna ge svensk ekonomi en nödvändig injektion som den så väl behöver.

*

Hos svenska folket finns ett starkt stöd för en fortsatt höjning. När Byggföretagen via Novus ställde frågan om man anser att det höjda rot-avdraget borde gälla även efter årsskiftet är svaret tydlig. Hela 59 procent anser att det borde förlängas, medan bara 24 procent säger nej. Och tvärtemot myten är det inte män i storstäderna som främst vill behålla höjningen. Faktum är att stödet för en höjning är tydligast bland hushåll med medelinkomst och boende i mindre städer.

Politiken ska inte präglas av kortsiktighet. Ryckiga beslut skapar osäkerhet för både hushåll och företag, och riskerar att bromsa investeringar som annars skulle bidra till jobb, klimatomställning och sund konkurrens. Att höja rot-avdraget är ett effektivt verktyg för att få fart på svensk ekonomi.

Kristine Åkesson,

Bransch- och föreningsansvarig Kalmar och Kronobergs län