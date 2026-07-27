Bullerby Cup-veckan är här – så gick det i cupgolfen

Bullerby Cup-golfen har blivit en tradition i samband med Bullerby Cup. Nu har årets upplaga avgjorts.

Totalt var det 28 som tävlade i Bullerby Cup-golfen 2026. På damsidan stod Anette Fahlström som vinnare före Gittan Kägo. På herrsidan vann Håkan Karlsson före Lars-Olof Svensson och Stefan Bragsjö.

Theo Kennmark var närmast hål på tvåan, Per Sigvardsson på femman och Niklas Lingefjord Bogren på tolvan.

Leif Lätt var tävlingsledare.

"Stort startfält och banor som fått toppbetyg av greenfee-spelare och tävlande. Cupgolfen är en tradition med många års anor, dock inte lika lång som cupens historia. Resultaten var överlag av hög kvalitet. Tävlingen indikerar också på att Bullerby Cup närmar sig. På onsdag eftermiddag kommer de första lagen som ska förläggas på skolorna i Vimmerby, Storebro, Frödinge, Södra Vi och Djursdala", skriver Vimmerby IF om golftävlingen.