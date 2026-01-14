DEBATT: Ska det vara så här svårt att hitta ett skyddsrum?

Larmet går! Hesa Fredrik tjuter. Eller: Signalen för VMA – Viktigt meddelande till allmänheten – ljuder över staden. Tittar yrvaken på klockan, 03.30! Och inte är det första måndagen i månaden. Det är mitt i veckan! Vad är det som händer? Krig, gas eller vad? Är det på riktigt? Kanske, för det slutar inte.

Väcker frun. Vi klär på oss och vi tänker skyddsrum. Men var finns det och vilket ska just vi gå till?

Upp med mobilen. In på kommunens hemsida. I rutan ”Hej, vad letar du efter” svarar jag ”skyddsrum”. Första träffen visar att frågan var upp på samhällsbyggnadsutskottet 2020 i december. Nästa länk går till kommunfullmäktiges protokoll i april 2022. Den fjärde länken (av 17 träffar) går till ”Information med anledning av säkerhetsläget”. Här står skyddsrum med fet stel och det verkar lovande.

Jag kommer till en lång lista med rubriker och nya länkar: ”Notiser från myndigheter om omvärldsläget”, njae; ”detta gäller för flyktingar från Ukraina”, njae. Den tredje rubriken lyder: ”Om krisen eller kriget kommer”. Bingo! En länk går till ”MCF – information om skyddsrum”. Och här börjar det likna nå’t. Provar ”information om skyddsrum för privatpersoner”. Hur lovande som helst! Men oj så mycket text. Hinner inte nu. Tutan tjuter!

Går tillbaka och väljer ”skyddsrumskartan”. Många ord här också. Provar dock ”gå till skyddsrumskarta”. Skriver in vår adress och får träff på Göteborg och – puh – Vimmerby. Vi väljer det senare, det tjuter ju så. En ganska meckig och svårmanövrerad karta kommer upp. Likaså en liten tabell som indikerar att vi har ca 400 meter till det närmaste skyddsrummet. Här får vi också veta adressen och att det finns 60 platser.

Det som inte framgår är att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) berättar att vi – i den mån vi får plats – får ca 0,8 m2 var i det här skyddsrummet (förutsatt att det är utsålt). Av MSB får vi också veta att just det här skyddsrummet besiktigades och godkändes senast 1994, dvs för 32 år sedan. Känns så där!

Snälla kommunen, se över hemsidan

Vi skyndar i väg i den tidiga morgontimman, men konstigt nog är det inte så många ute. Kanske hittade de inte fram till den där kartan!? Väl framme slutar ändå Fredrik att tjuta. Och vi tänker att det nog ändå inte var på riktigt: Den här gången! Och det var väl för väl, för någon ingång till skyddsrummet hittade vi inte.

Men på fullt allvar: Inte ska det väl behöva vara så svårt att hitta ett skyddsrum som man dessutom inte med säkerhet kan utgå i från är ok? Jag tror att många – fram för allt äldre – inte över huvud taget kommer att veta vart de ska bege sig. När det är på riktigt.

Så snälla kommunen: Se över hemsidan, överväg analog information till vissa målgrupper; kanske en variant på ”trygghetsvandringar” (så hittar jag ”mitt” skyddsrum) eller nå’t annat fiffigt. Och kasta gärna in en rad om vad som förväntas av oss (som ännu inte fyllt 70) när det gäller våra skyldigheter/uppgifter inom ramen för civilplikten (fyra träffar; två kallelser, två protokoll).

F ö finns det i Vimmerby kommun 106 skyddsrum med plats för 10 065 människor varav ett skyddsrum finns i Gullringen (126 platser); ett i Storebro (129); ett i Södra Vi (129); och ett i Tuna (69).

Allt enligt MSB.

Frans von Tratt