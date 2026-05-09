Järnvägsprojekt lokalt får bidrag – det ska ske

Under 2026 fördelar Riksantikvarieämbetet drygt 18 miljoner kronor till kulturarvsarbete. Totalt är det 121 projekt som beviljats bidrag i år.

Syftet med bidraget är att stödja insatser som ökar delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

– Det känns väldigt roligt att kunna stötta dessa projekt som på olika sätt skapar nya ingångar till historia, kulturarv och kunskapsförmedling, säger Sofia Lundin, handläggare vid Riksantikvarieämbetet.

I trakten får två järnvägsprojekt bidrag. Det rör sig om Förvaltnings AB Smålandsbanan som får 180 000 kronor för ett projekt som handlar om upprustning av bangården i Tuna. Tjustbygdens Järnvägsförening får 150 000 kronor för att färdigställa renoveringen av den smalspåriga personvagnen Nordmark-Klarälvens Järnväg.

– Kulturarv ska vara likvärdigt tillgängligt för alla, både unga och gamla. Det ska finnas en mångfald av kulturarv som alla människor i hela landet kan känna sig delaktiga i för att skapa sammanhang och hjälpa människor att förstå sin plats i tiden, säger Magnus Larsson, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet.