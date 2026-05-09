Lyckad LIU-start ger Melvin och Gustav framtidstro: "Nöjd att jag fortsatte"

Gustav Sågström har flyttat från Stockholm till Vimmerby för att spela ishockey i Vimmerby Hockey och vara en del av LIU-satsningen inom ishockey på Vimmerby gymnasium. Foto: Ossian Mathiasson

När vår tidning träffade LIU-eleverna på torsdagseftermiddagen stod övningar i ledarskap på schemat under ledning av Lollo Cronwall och Philip Juul Kumlin. Foto: Ossian Mathiasson

Melvin Lindström från Hultsfred är en av eleverna som går LIU-satsningen med inriktning ishockey på Vimmerby gymnasium. Han hade tänkt sluta spela ishockey och lockades av att fortsätta spela hockey när han fick höra om LIU-satsningen. Foto: Ossian Mathiasson

LIU, lokal idrottsutbildning, har funnits inom ishockey, fotboll och innebandy på Vimmerby gymnasium i snart ett läsår. Gustav Sågström flyttade från Stockholm till Vimmerby för att gå gymnasiets LIU-verksamhet med inriktning på ishockey.

16-årige stockholmaren Gustav Sågström spelade för moderklubben Norrtälje IK fram till att det var dags för årskurs nio då han flyttade till Dalarna och spelade för IFK Ore i Furudal utanför Rättvik.

– Man kan säga att det var likt ett internat för ishockeyn. Jag gick årskurs nio i Furudal, spelade hockey i IFK Ore och ville fortsätta med hockeyn och hitta ett hockeygymnasium. Jag sökte runt och fick erbjudanden lite här och där, bland annat från Vimmerby. De lovade bra träning och mycket istid och det lät lockande, säger Gustav Sågström.

Gustav Sågström kom in på Vimmerby gymnasiums LIU-verksamhet med inriktning på ishockey och har representerat Vimmerby Hockeys J18-lag under den nyss avslutade säsongen.

– Rent hockeymässigt har det gått upp och ner, både för laget och för egen del. Det är första året med LIU och alla fattar att det är ett uppstartsår där vi ska försöka bygga upp det. Det har varit lite knackigt, men vi har ändå haft bra tränare och folk som har stöttat oss längs vägen, säger Gustav Sågström.

Trivs jättebra i Vimmerby

Gustav Sågström spelar vänsterforward och har producerat 19 poäng (åtta mål och elva assist) på lika många matcher.

– Jag tycker att det har funkat bra. Jag har fått mycket istid och individuell träning. Här ser verkligen tränaren spelaren och det är mycket feedback direkt med vad man behöver träna på, antingen på gymmet eller på isen. Det är väldigt mycket fokus på din egen träning och det ger utveckling.

Han går bredvid LIU-satsningen på det samhällsvetenskapliga programmet och ska välja till beteendeinriktningen till andra året på gymnasiet.

Hur trivs du i Vimmerby med tanke på att du har flyttat hit från Stockholm?

– Jag trivs jättebra. Skolan, umgänge och allting utanför skolan är jättebra. Jag ser redan fram emot nästa säsong med nya spelare och ny tränare.

Michael Lee har anställts för att utveckla Vimmerby Hockey i rollen som junior- och LIU-ansvarig och även vara huvudtränare för juniorverksamheten och spelarutvecklare i A-laget. Det ser Gustav Sågström väldigt positivt på.

– Vi har fått in Michael som ny tränare och han tar med sig nya spelare till Vimmerby. Vi startar ett J20-lag till nästa säsong och kommer ha både J18- och J20-lag. Det ser vi fram emot.

Hade funderingar på att lägga av

Hultsfredsbon Melvin Lindström är också en del av LIU-satsningen med inriktning ishockey.

– Jag tänkte väl inför den här säsongen att jag skulle lägga skridskorna på hyllan och gå VVS- och fastighetsprogrammet i Oskarshamn, men sedan lockade det att fortsätta spela hockey när jag fick höra om LIU-satsningen. De sa att det skulle bli bra, säger Melvin Lindström.

Han ser positivt på att han har fått möjlighet att fördjupa sig i ishockey på skoltid.

– Det har varit riktigt kul att kunna träna ishockey på skoltid, vilket gör att man får en helt annan energi. Vi har LIU-träningar onsdag och torsdag, kvällsträningar med J18-laget varje dag förutom tisdag och match på helgerna. När man har haft en morgonträning med LIU:n får man en boost, säger Melvin Lindström.

Han är nöjd med sitt beslut att fortsätta spela ishockey.

– Jag ångrar inte mitt beslut. Jag är nöjd att jag fortsatte. Det har varit så jäkla kul den här säsongen. Även om vi inte har varit så många spelare har vi haft det så jäkla kul, säger Melvin Lindström.

"Haft jäkligt bra stunder"

Sju elever har gått LIU-hockey i år och för att komma till start med ett lag i J18-serien har laget fyllts på med både yngre och äldre spelare.

– Jag tycker att det har varit bra till och från. Vi har haft jäkligt bra stunder. Vi är riktigt sköna grabbar som har kommit hit för att spela hockey och vi har alla samma mål.

Michael Lees intåg i Vimmerby Hockey och på LIU-hockey tror Melvin Lindström mycket på.

– Vad man har hört från klubben har det låtit jävligt bra med den nya tränaren. Vi ska träffa honom nu i kväll (läs på torsdagskvällen) och ha möte med spelare och tränare. Han tar med sig riktigt skickliga spelare så jag tror att det blir bra.