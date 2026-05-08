OBEHAGLIG UPPTÄCKT: OKÄNDA HAR FESTAT I HENNES UTERUM OCH KRÄKTS

Lotta Svensson möttes av en obehaglig upptäckt när hon kom hem. Okända hade festat på öl i hennes uterum och dessutom kräkts utanför.

Lotta Svensson gjorde en mycket otrevlig och obehaglig upptäckt när hon kom hem till villan i Hultsfred. Okända hade festat i hennes uterum och det låg spyor i trädgården. – Jag känner en stor oro över att inte kunna vara säker i sitt eget hem, säger hon.

Lotta Svensson var inte hemma vid tiden för händelsen, men fick tips av en granne som sa sig ha sett två personer röra sig runt i huset.

– Oron var bekräftad. När jag kom hem i går möttes jag av att någon helt enkelt tagit sig in i vårt uterum och suttit där och festat för jag hittade ölburkar, berättar hon.

Hittade spyor på gården

Inkräktarna hade dessutom kräkts utanför i trädgården, spyor som Lotta blev tvungen att städa upp.

– Man kan bli ledsen för mindre, jag kan inte förstå att någon kan tränga sig in så.

Vad väcker den här händelsen för känslor hos dig?

– Jag känner en stor oro över att inte kunna vara säker i sitt eget hem.

Har du gjort någon polisanmälan?

– Nej, det finns ingen anledning att polisanmäla i nuläget, säger Lotta och tillägger att ingenting var förstört.