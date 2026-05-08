OBEHAGLIG UPPTÄCKT: OKÄNDA HAR FESTAT I HENNES UTERUM OCH KRÄKTS

Lotta Svensson möttes av en obehaglig upptäckt när hon kom hem. Okända hade festat på öl i hennes uterum och dessutom kräkts utanför.
Lotta Svensson var inte hemma vid tiden för händelsen, men fick tips av en granne som sa sig ha sett två personer röra sig runt i huset.
– Oron var bekräftad. När jag kom hem i går möttes jag av att någon helt enkelt tagit sig in i vårt uterum och suttit där och festat för jag hittade ölburkar, berättar hon.
Hittade spyor på gården
Inkräktarna hade dessutom kräkts utanför i trädgården, spyor som Lotta blev tvungen att städa upp.
– Man kan bli ledsen för mindre, jag kan inte förstå att någon kan tränga sig in så.
Vad väcker den här händelsen för känslor hos dig?
– Jag känner en stor oro över att inte kunna vara säker i sitt eget hem.
Har du gjort någon polisanmälan?
– Nej, det finns ingen anledning att polisanmäla i nuläget, säger Lotta och tillägger att ingenting var förstört.