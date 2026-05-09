VH värvar målvakt från SHL-klubb – klar på lån

Målvakten Isak Sörqvist ansluter till Vimmerby Hockey. Kontraktet gäller säsongen 26/27 och är ett låneavtal med Luleå Hockey.

Det var i början av april som det rapporterades om att Isak Sörqvist var klar för Vimmerby Hockey och skulle lånas in från Luleå där han har ett SHL-kontrakt.

I dag meddelar Vimmerby Hockey att målvakten är klar för klubben på ett låneavtal.

"Vi har haft ögonen på Isak under lång tid. Han har en riktigt bra grund i sitt spel och jobbar hårt varje dag. Det kommer bli en spännande resa med honom i laget", säger VH:s sportchef Pelle Johansson i ett pressmeddelande.

På 25 matcher i J20 har Sörqvist hade en räddningsprocent på 89,6 och snittat 2,91 insläppta. Han har spelat två matcher med U19-landslaget under säsongen.