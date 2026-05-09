09 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

VH värvar målvakt från SHL-klubb – klar på lån

Luleå Hockeys målvakt Isak Sörqvist är klar för Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

VH värvar målvakt från SHL-klubb – klar på lån

ISHOCKEY 09 maj 2026 13.09

Målvakten Isak Sörqvist ansluter till Vimmerby Hockey. Kontraktet gäller säsongen 26/27 och är ett låneavtal med Luleå Hockey.

Annons:

Det var i början av april som det rapporterades om att Isak Sörqvist var klar för Vimmerby Hockey och skulle lånas in från Luleå där han har ett SHL-kontrakt.

I dag meddelar Vimmerby Hockey att målvakten är klar för klubben på ett låneavtal.

"Vi har haft ögonen på Isak under lång tid. Han har en riktigt bra grund i sitt spel och jobbar hårt varje dag. Det kommer bli en spännande resa med honom i laget", säger VH:s sportchef Pelle Johansson i ett pressmeddelande. 

På 25 matcher i J20 har Sörqvist hade en räddningsprocent på 89,6 och snittat 2,91 insläppta. Han har spelat två matcher med U19-landslaget under säsongen.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt