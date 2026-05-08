INFÖR ENDUROFESTEN: HÄR ÄR ALLT DU BEHÖVER VETA

I helgen är det dags för en ny endurofest i Vimmerbyskogarna när årets två första SM-deltävlingar avgörs. Foto: Arkivbild

Helgens endurofest i Vimmerby närmar sig då två SM-deltävlingar ska köras, en lördag och en söndag. Här får du all information du behöver – om banan, tider och lite annat.

Vimmerby MS laddar för motorfest. Under lördagen och söndagen står man som värd för säsongens två första SM-deltävlingar i enduro.

Närmare 300 förare, varav flera VM-förare, utgör det kanske starkaste startfält som någonsin har gett sig ut i enduroskogarna runt Vimmerby.

Vardera dag körs en bana bestående av fyra specialprov, fördelade på tre enduroprov och ett crossprov. Elit- och juniorklassen kör denna bana tre varv, så sammanlagt tolv specialprov för dem alltså.

Här kan du läsa om var specialproven går, deras beskaffenhet samt ungefärliga starttider för varje sträcka. Samtliga prov har start och målgång på samma ställe.

SP1: BREDBRÅTEN

Start och mål vid Bredbråten, strax söder om Vassemåla.

Knixig och tekniskt krävande enduro genom gran- och tallskog. Sträcktiden beräknas ligga på låga tio minuter för de bästa förarna. Det har är det prov där det förväntas skilja mest i tid mellan eliten och breddåkarna.

Ungefärliga starttider:

Varv 1: 09.15

Varv 2: 11.20

Varv 3: 13.25

SP2: SÄFFLOD

Start och mål intill grusvägen mellan Borghult och Säfflod.

Ett prov som erbjuder betydligt mer snabbåkt enduro. Det är bredare, mer håligt och bjuder stundtals in till crossaktig enduro, även om det längre in i skogen också dyker upp inslag av vanskliga rötter och stenar. Förväntad åktid för eliten är mellan sju och åtta minuter.

Ungefärliga starttider:

Varv 1: 09.30

Varv 2: 11.35

Varv 3: 13.40

Service mellan prov 2 och 3.

SP3: VÄSTRA SKOGEN

Start och mål vid skjutbanorna norr om Gnagaredalen.

Välkänd enduroskog för många, men kanske inte det spår som de flesta är vana att köra. Provet körs till viss del på VMS träningsspår, men mest på det spår som utgjorde en sträcka vid Novemberkåsan 2023 och som var nydraget då. Här är det 100 procent finåkt enduro och inte alls så mycket sten som man kan förvänta sig när spåret är draget i denna skog. Tiden för de bästa förväntas ligga strax under sju minuter.

Ungefärliga starttider:

Varv 1: 10.15

Varv 2: 12.20

Varv 3: 14.25

Mellan SP3 och SP4 väntar en tuff transport. Denna går genom klassig stenig Vimmerbyskog där träningsbanan och gamla kåsaspår utnyttjas – kanske de jobbigaste partierna på hela banan. Självklart är allt fullt åkbart, men det kommer att bli krävande.

SP4: GNAGAREDALEN

Crossprov i Gnagaredalen

Start och mål vid startrakan på motocrossbanan. Provet består av ett varv på banan, vilket förväntas ta runt två minuter för de bästa.

Ungefärliga starttider:

Varv 1: 10.45

Varv 2: 12.50

Varv 3: 14.55

Elit och junior kör tre varv (12 specialprov), VRM och dam kör två varv plus två prov (10 specialprov) medan breddklasserna kör två varv (8 specialprov). Inklusive transporter ligger varje banvarv på cirka 6,5 mil, så totalt ska åkarna lägga närmare 20 mils åkning under sig varje dag.

SMHI:s väderprognos för Vimmerby:

Lördag: Strålande sol hela dagen. Från 11 grader på morgonen stiger det till 17 grader på eftermiddagen.

Söndag: Ännu en vacker försommardag, där det kan dyka upp lite vita molntussar på himlen. 11 grader på morgonen blir upp emot 18 grader på eftermiddagen.