DEBATT: S vill pressa skenande veterinärpriser

Ingen med hund eller katt har missat att veterinärpriserna har stigit lavinartat. På bara fem år har kostnaden för att gå till veterinären ökat med 55 procent (SCB), och som en följd har också försäkringspremierna ökat i rasande takt. Det går långt över normala prisökningar och vad som är rimligt för djurägare att betala.

Vanligt folk har knappt längre råd att hjälpa sina husdjur när de blir skadade eller sjuka. Tusentals svenskar har hamnat hos Kronofogden under de senaste åren på grund av veterinärräkningar.

Forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet visar att priserna drivits upp av att två stora riskkapitalbolag köpt upp en så stor del av landets kliniker att det närmast kan liknas vid ett oligopol. Riskkapitalbolagens kliniker har dessutom både högre priser och större prisökningar än andra veterinärer.

Men tyvärr har SD-regeringen knappt lyft ett finger för att sätta stopp för priskarusellen och marknadsmisslyckandet. Till exempel finns en färdig utredning om att ge Konkurrensverket starkare muskler och fler befogenheter, vilket verkligen skulle behövas för en icke-fungerande marknad som veterinärvården. Men hittills har regeringen inte tagit förslaget vidare.

För oss socialdemokrater är det enkelt. Du som djurägare ska ha råd att besöka veterinären utan att behöva riskera hela din privatekonomi. Därför har vi socialdemokrater föreslagit följande åtgärder för att stärka konkurrensen och pressa veterinärpriserna:

Tydliggör veterinärbolagens ansvar med krav på ökad pristransparens. Ställ krav på jämförelser mellan försäkringsbolag. Stoppa vinstjakten i djursjukvården och återför makten till veterinärerna. Utred utformningen av fasta prislistor. Säkerställ veterinärberedskap genom att bland annat ställa krav på privata aktörer. Utvidga Konkurrensverkets uppdrag och stärk myndighetens befogenheter.

I september är det val. Då kan vi vända utvecklingen och göra upp med marknadsmisslyckandet. Att sätta stopp för ockerpriser hos veterinärer är ett av de många förslag som vi Socialdemokrater har för att underlätta vardagen för vanligt folk.

Åsa Westlund (S), gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

Sofia Skönnbrink (S), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Tomas Kronståhl (S), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet