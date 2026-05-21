Så dyrt eller billigt är ALV – jämfört med andra nöjesparker

ALV hamnar femma i den stora genomgången av hur dyra eller billiga landets nöjes- och djurparker är. Foto: Ossian Mathiasson

Högsäsongen för svenska nöjes- och djurparker närmar sig. Plus1 har tittat närmare på de största parkerna och hur de har justerat sina priser. Då visar det sig hur Astrid Lindgrens Värld placerar sig i jämförelsen.

Det behöver inte bli en dyrare sommar på svenska nöjes- och djurparker. Det visar en genomgång Plus1 har gjort. I snitt har priset för en barnfamilj nästan stått helt stilla.

Snittpriset för en familj i de undersökta parkerna har ökat med fyra kronor jämfört med 2025.

Genomgången man har gjort visar vad det kostar för två vuxna och två barn att besöka några av Sveriges största parker under sommarens högsäsong.

Dyrast i jämförelsen är Gröna Lund, där det landar på 2 280 kronor. Därefter kommer Kolmårdens djurpark med 2 116 kronor och tredje dyrast är Liseberg med 2 050 kronor. Skara Sommarland hamnar på 1 996 kronor och det är sex kronor dyrare än Astrid Lindgrens Värld, där det kostar 1 990 kronor.

Skansen billigast

ALV hamnar alltså femma och är exempelvis tio kronor dyrare än Leksand Sommarland. Billigast i den stora jämförelsen är Skansen med 610 kronor.

– Vi gör den här typen av genomgångar för att hjälpa hushåll att fatta smartare beslut med de pengar de redan har. Ju bättre koll du har på semesterkostnader, desto lättare är det att slippa finansiera sommaren med dyra krediter eller avbetalningar som släpar efter länge, säger Marcus Sätherström på Plus1.

Höjer för nya satsningen

Astrid Lindgrens Värld sticker dock ut och har stått för den största höjningen. Vuxenbiljetten blir 50 kronor dyrare och barnbiljetten ökar med 40 kronor. För en familj innebär det att kostnaden ökar med cirka 180 kronor, motsvarande tio procent, mellan 2025 och 2026. Många andra parker har oförändrade priser sedan förra året.

ALV:s vd Joacim Johansson har förklarat detta bland annat med storsatsningen på en ny miljö i form av Madickens Junibacken, som står klar kring midsommar.

– Vi får alltid frågor om hur vi resonerar. Vi har inte minst ökade driftkostnader vad gäller el, vatten, värme och lönekostnader. Materialet är också en stor sak. Tittar man bara på pappersmaterial, som pappershanddukar och så vidare, så har det ökat ordentligt i pris. Sedan höjer vi även när vi ökar upplevelsen så pass mycket. Så det handlar om höjda driftkostnader och en större upplevelse, sa Joacim Johansson i den HÄR artikeln.