Lotta går i pension och frisörsalong är till salu: ”Tycker att jag har gjort mitt”

Lotta Briheim fyller 65 år på söndag, har varit frisör i 45 år och drivit egen salong – Frisörgänget – i Vimmerby i 35 år. Hon har för avsikt att gå i pension i höst och har lagt ut verksamheten till försäljning. Foto: Ossian Mathiasson

Lotta Briheims frisörsalong Frisörgänget i centrala Vimmerby är till salu. Hon fyller 65 år på söndag och tänker gå i pension i höst. – Jag ska sälja eller lägga ner verksamheten, säger Lotta Briheim.

Det är i år 45 år sedan Lotta Briheim blev färdigutbildad frisör och tog sitt gesällbrev och 35 år sedan hon startade sin egen salong – Frisörgänget – i Vimmerby. Det är inte årets enda jubileum för Lotta Briheim som fyller 65 år på söndag.

Lotta Briheim har under hösten för avsikt att lägga frisörsaxen åt sidan, gå i pension och har inlett arbetet med att sälja verksamheten.

– Jag ska antingen sälja eller lägga ner verksamheten och det återstår att se vad det blir. Det är inte så lätt att sälja i dag med tanke på världsläget. Jag gör min sista arbetsdag sista september och då har jag gjort 45 år som frisör, säger Lotta Briheim.

"Jag har gjort mitt"

Hon anser att tiden är inne för att försöka sälja verksamheten.

– Jag tycker att det räcker med 45 år som frisör. Jag fyller 65 år på söndag och tycker att jag har gjort mitt. Nu ska jag bli pensionär, tänka på mig själv och äga min tid som det så fint heter, säger Lotta Briheim.

Hur ser intresset ut för att köpa verksamheten?

– Det är än så länge ganska svalt. Jag lägger ut lite krokar här och där och har just nu en annons på Facebook Marketplace och en lapp uppsatt i skyltfönstret. Jag försöker sälja och går det inte så lägger jag ner.

Hur ser du på chanserna för att få till en försäljning?

– Jag är fortfarande positiv och hoppas att det är någon som vill ta över. Det är ett litet skötebarn så det är klart att jag lever på hoppet om att det kan leva vidare. Jag har dessutom ansvar för Lotta (Davidsson) som är anställd och som jag har jobbat ihop med ända sedan 1988.

Känner du att det finns någon deadline kring försäljningen av verksamheten?

– Nej, det gör det väl egentligen inte. Jag gör min sista arbetsdag sista september och har jag inte sålt det då så är det väl som det är känner jag.

"Varit ett fantastiskt yrke"

Efter 45 år i yrket förbereder sig Lotta Briheim för ett liv utan daglig kontakt med frisörsaxen.

Hur vill du beskriva dina 45 år som frisör?

– Det är väl både ris och ros som i alla andra yrken. Det är tufft och man har fått sina törnar med både ont i rygg och axlar. För att inte velat hålla på 45 år med ett yrke som jag absolut inte ville bli så måste jag säga att det har varit ett fantastiskt yrke, säger Lotta Briheim.

Det är med en känsla av skräckblandad förtjusning som Lotta Briheim kommer gå i pension i höst.

– Jag säger som Pippi Långstrump att jag aldrig har prövat på det här förut så jag vet inte hur det är att vara pensionär. Det kanske inte passar mig och det kanske är så att jag känner att det inte funkar och då får jag väl bita i det sura äpplet och se om jag kan hitta ett jobb. När man aldrig har prövat på det är det en skräckblandad förtjusning när man går hem. Många tror att det är lätt att bara gå hem och säga ”nu ska jag bli pensionär”. Det kanske det är, men har man haft det här yrket så är det klart att det ger så otroligt mycket. Jag tillhör väl den generationen som är van vid att jobba och jag har jobbat sedan jag var tonåring.