21 maj 2026
Pontus Holms Södra Vi har det förtvivlat svårt i femman. Foto: Stefan Härnström

Skaplig insats igen – men sjunde raka förlusten för SVIF

FOTBOLL 21 maj 2026 22.10

Södra Vi kommer närmare och närmare poäng – men står kvar på den förgrymmade nollan. Höreda vann med 2-0 på hemmaplan idag.

1-2 mot Tuna, 0-1 mot Ruda och så 0-2 mot Höreda idag. Södra Vi har varit nära poäng på sistone, men lagets bristfälliga anfallsspel fortsätter att ställa till det. På sju matcher har SVIF gjort ynka två mål och kvarstår det problemet så är laget såklart riktigt illa ute.

– Vi står upp bra och försvarar oss väl, men släpper in en halvkontring i första och sedan 2-0 i andra. Vi ligger rätt skapligt försvarsmässigt, men vi får inte till det framåt idag heller. Vi får inte fram bollen så vi får några avslut. Vi har några chanser idag, men det är för några för att vinna matcher. Jag tycker att vi är på väg åt rätt håll och släpper man in ett eller två mål kan man vinna matcher. Vi kämpade in i det sista idag, säger ledaren Greger Stefansson.

Hela det defensiva arbetet hyllas idag. Tabellen finns här.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

