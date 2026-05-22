LISTA: Här är hålltiderna för studenten på gymnasiet

Kostymerna och de vita klänningarna ska plockas fram. Juni närmar sig och därmed skolavslutningstider och studentexamen. I Vimmerby är det dags den 11 respektive 12 juni.

Torsdagen den 11 juni är det skolavslutning för grundskolorna samt för år ett och två på gymnasiet. Tidigare år har kommunen släppt information om när och var dessa sker, men numera går endast detaljerad information om avslutningsdagen ut till elever och vårdnadshavare på respektive skola.

Dagen därpå, fredagen den 12 juni, är det studentavslutning på Vimmerby gymnasium. Treorna ska springa ut i friheten och verkligheten vi andra lever i och av någon outgrundlig anledning fira detta.

Hålltiderna har nu kommunen gått ut med för eleverna som är inne på de allra sista veckorna. Vid 10.45 blir det avslutning i Vimmerby kyrka, vid 13.30 är det parad runt stadens centrala delar och från 14 och framåt är det utspark från huvudentrén på gymnasiet.

Vid 15.00 är det dags för bilkortege. Efter det får studenterna fortsätta att fira på eget håll.

"Vi vill uppmana er att inte använda er av plastkonfetti vid firandet av våra studenter", skriver kommunen.