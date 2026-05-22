VÄSTERVIKSBO FRIAS FRÅN MEDHJÄLP I GANGSTERMORD

En man från Västerviks kommun frias i det mycket uppmärksammade gangstermordet på rapparen Gaboro.

En man från Gamleby frias från medhjälp till mordet på rapparen Gaboro. Däremot döms en annan man till livstids fängelse för mordet.

Den 19 december 2024 mördades rapparen Gaboro i ett parkeringsgarage i Norrköping. Mördaren sköt tio skott och fem träffade offret som avled på plats. Gärningspersonen döms till livstids fängelse för den mycket brutala avrättningen.

Dessutom filmades mordet och spreds på sociala medier.

– Alla mord är avskyvärda, men det här mordet är kanske ett av de värsta jag och mitt utredningsteam har tagit oss an. När man avrättar någon som liggandes på marken ber för sitt liv samtidigt som gärningspersonen filmar sitt dåd, då kan det knappast bli värre. Dödandet har tagits till ytterligare en dimension, sa Jan Staaf, utredare på polisens avdelning för grova brott, om fallet till polisens hemsida i april.

Menar att han saknat uppsåt

I fallet har en man från Västervik figurerat. Mannen åtalades för medhjälp till mord. Han ska ha skjutsat mördaren från Söderköping och till Gamleby och fixat en lokal där mördaren gömt sig.

”NN:s åtgärder i samband med mordet har varit nödvändiga för brottets genomförande”, skrev åklagaren i åtalet.

Men någon dom för mannen blir det inte. Tingsrätten friar honom helt. I förhör har mannen medgett det han åtalats för, men hävdat att han inte haft något uppsåt och att hans agerande skett efter mordet.

”Han har i efterhand förstått att han blivit lurad och utnyttjad. Han hade inte ställt upp om han hade anat vad det handlade om. Han har vilseletts. Han skulle aldrig ha skjutsat en brottsling”, står det i domen.

Juridiskt hinder för fällande dom

Tingsrätten anser att mannens agerande mer handlar om grovt skyddande av brottsling istället för medhjälp till mord. Åklagaren har dock inte åtalat mannen för det brottet och en annan omständighet försvårar ytterligare för tingsrätten.

Efter mordet kände mannen sig hotad och flydde till Serbien. En europeisk arresteringsorder utfärdades och mannen greps i Tyskland. Han utlämnades för misstanken om medhjälp till mord, vilket nu är ett juridiskt hinder för att döma mannen.

”Den som överlämnas från ett annat land till Sverige får som huvudregel inte åtalas eller dömas för annat brott som begåtts innan överlämnandet än det som personen överlämnats för enligt den s k specialitetsprincipen”, skriver tingsrätten.

Något medgivande från Tyskland om att undgå specialitetsprincipen har inte funnits i ärendet. Därför frias mannen helt.

20-åringen döms även för ett försök till mord i Söderköping. Även vid det tillfället ordnade Västerviksbon boende åt honom. För det har han dock inte åtalats. Utöver livstidsdomen ska mannen betala cirka 850 000 kronor i skadestånd.