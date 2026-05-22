22 maj 2026
Samuel Gustavsson och Mattias Zeilon är klara för Westerviks IBK. Foto: Privat

VIBK-duon presenterade – av värsta rivalen: "Det är vi så glada över"

INNEBANDY 22 maj 2026 16.59

Samuel Gustavsson och Mattias Zeilon lämnar Vimmerby IBK. Nu står det klart att duon går till värsta rivalen och seriekonkurrenten Westerviks IBK.

"Det är vi så glada över", skriver WIBK i ett inlägg på sociala medier. 

Tidigare i veckan meddelade Vimmerby IBK att de egna produkterna Mattias Zeilon och Samuel Gustavsson lämnar klubben för att testa lyckan på annat håll.

Nu står det klart att duon följs åt till ärkerivalen och seriekonkurrenten Westerviks IBK. Där kommer de återförenas med spelare som har spelat i VIBK, bland annat John Pettersson och Jesper Ahnfeldt.

Både Mattias Zeilon och Samuel Gustavsson har varit moderklubben trogna under sina karriärer och ser nu fram emot att testa något nytt.

”I Samuel får vi in en vinnarskalle och en spelskicklig back som tagit rejäla kliv i Vimmerby IBK föregående säsonger och växt ut till en av de bästa backarna i laget. Det hoppas vi på att han fortsätter med även hos oss och kan bjuda WIBK-publiken på en riktig kanonsäsong. Mattias behöver ingen närmare presentation då han bjudit Västerviks publiken på mycket show genom åren i alla derbyfighter. En center med spetsegenskaper i det offensiva, främst genom sin spelskicklighet, näsa för mål och alldeles bländande golvzorro”, skriver WIBK i ett inlägg på sociala medier.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

