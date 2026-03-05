REPLIK: Oseriöst att svepande påstå att vårt ledarskap saknar mätbara mål

Det är roligt att artikeln om vår lista till kommunvalet väcker Niklas Gustafssons intresse. Däremot är det oseriöst att svepande påstå att vårt ledarskap skulle sakna mätbara mål. Kommunen arbetar med konkreta mål som följs upp. Är Niklas Gustafsson intresserad av dem kan han läsa kommunenens årsredovisning och vi diskuterar gärna hur dessa bör formuleras och hur de kan förbättras.

Vi uppskattar mer de konkreta delar av Niklas Gustafssons artikel som handlar om politiska förslag och det som genomförts.

Till exempel vårt förslag om att införa fria arbetsskor i barnomsorgen, avslutet av VTT-avtalet eller att göra maten bättre i skolan. Låt oss utgå ifrån politik när vi debatterar i valrörelsen. Det tror vi att medborgarna uppskattar betydligt mer än politisk pajkastning. Under mandatperioden har Vänsterpartiet för första gången varit en del av den styrande majoriteten i Vimmerby. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit. Ledarskapet i kommunen har blivit mer öppet och lyhört, politiska arvoden har sänkts och antalet chefstjänster minskar i den pågående omorganisationen.

Samtidigt har kommunen vänt negativa ekonomiska resultat till överskott 2024 och 2025, vilket inte är en självklarhet om vi tittar på kommuner i närområdet. Det har gjort det möjligt att stärka personalens villkor, bland annat genom dubblerat friskvårdsbidrag och fritt kaffe på arbetsplatserna. Vi har också ökat föreningsstödet och tagit steg mot att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Naturligt nästa steg

Fria arbetsskor i barnomsorgen är ett naturligt nästa steg efter att detta införts i äldreomsorgen. Det förslag Niklas Gustafsson hänvisar till är ett moderat motförslag om ett mindre skobidrag. Vårt förslag var bättre och enklare. Erfarenheterna från äldreomsorgen är positiva och då är det naturligt att gå vidare.

Vi är också glada över att VTT-avtalet nu avslutas. Under två decennier har det kostat kommunen flera miljoner kronor årligen. Genom överenskommelsen sparar kommunen dessutom cirka 500 000 kronor i driftskostnader det sista året.

När det gäller bättre mat i skolan och äldreomsorgen välkomnar vi att Moderaterna vill arbeta i samma riktning. Däremot tolkade vi motionen från Moderaterna som att det skulle vara en ”billig” extra maträtt i skolan och att syftet i huvudsak handlade om att spara pengar. Det tror vi skulle vara fel väg att gå och därför valde vi att rösta för att avslå den. Maten är en viktig fråga som förtjänar en seriös politisk diskussion. Vi kommer naturligtvis att återkomma med konkret politik på området.

Nu ser vi fram emot att höra mer om Moderaternas politik inför valet – och låta debatten handla om hur vi utvecklar Vimmerby framåt.

Erik Andersson

Vänsterpartiet Vimmerby

