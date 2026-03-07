DEBATT: Brottsoffer ska inte behöva jaga sin egna upprättelse

För många brottsoffer tar inte lidandet slut när domen faller. Tvärtom börjar ofta en ny kamp, mot blanketter, väntetider och ett system som i praktiken skickar den drabbade tillbaka till gärningsmannen för att försöka få ut sitt skadestånd. En ordning som varit fallet under alltför lång tid.

Därför går nu Sverigedemokraterna och regeringen vidare med ett förslag som gör ett tydligt perspektivskifte. Fokus flyttas från gärningsmannen till brottsoffrets upprättelse, vilket är viktigt både för den enskilde och för rättssystemets legitimitet.

Där det mest angelägna förslaget är att brottsoffer ska kunna få brottsskadeersättning direkt från Brottsoffermyndigheten när domen har fått laga kraft. Detta utan att först behöva jaga in betalningen från gärningsmannen via olika instanser, vilket är fallet idag.

*

Men där vi också stramar upp frihetsberövandeersättningen. Den ska bara betalas ut när det är befogat och med rimliga belopp. Möjligheterna att vägra eller sätta ned ersättningen utvidgas. Exempelvis till om personen själv har bidragit till att dra misstankar till sig. Dessutom skrivs riktlinjer in i lag för hur ersättning för lidande ska bestämmas.

Vilket är ytterligare angelägna steg i omläggningen av rättspolitiken till ett tydligt fokus på de laglydiga medborgarna och där det i grunden handlar om vilket samhälle vi vill ha. Där det ska vara enklare att som brottsoffer att få upprättelse, än för brottslingar att komma undan.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare