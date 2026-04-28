VIKTIGT BESKED FÖR LÄNETS TÅGSTRÅK – ”GLÄDJENS DAG”

Tågen från Kalmar län som går till Linköping kommer fortsätta ha en direkt anslutning till stambanan. Foto: Lotta Madestam

Trafikverket och Linköpings kommun har velat skapa en ny centralstation utan förbindelse till Tjustbanan och Stångådalsbanan. Idag satte regeringen stopp för den planen.

När regeringen idag presenterade sin nationella infrastrukturplan för 2026-2037 – som omfattar 1 171 miljarder kronor – kom ett viktigt besked för både Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping och Tjustbanan mellan Västervik och Linköping.

Planen på att ta bort banornas direkta förbindelse med stambanan vid Linköping C stoppas.

– Detta är en glädjens dag. Infrastrukturminister Andreas Carlson har lyssnat på mina och andra representanter från Kalmar läns vädjanden om att inte kapa Stångådals- och Tjustbanan vid Tannefors, som Trafikverket har föreslagit. Beskedet vid dagens presskonferens är att nuvarande anslutning till stambanan kommer att vara kvar i Linköping. Regeringens helhetsgrepp innebär att Stångådalsbanan även fortsättningsvis kommer att anknyta till stambanan vid Linköping C, säger Gudrun Brunegård (KD) i ett pressmeddelande.

Satsar 1 137 miljarder

Många politiker i Kalmar län har varit kritiska till tanken på en ny centralstation i Linköping som inte kopplas ihop med länets tågstråk mot Linköping. Den SCV-styrda majoriteten har agerat i frågan.

– Hårt slit lönar sig. Så glad att Stångådalsbanan kommer att nå stationen i Linköping även i framtiden, skriver regionrådet Karin Hermansson (C) i ett sms.

Brunegård ser att beskedet även har betydelse för turismnäringen i länet.

– Detta är den enda rimliga lösningen, både för pendlare i Östergötland, men inte minst för långpendlare mellan Kalmar län och för alla barnfamiljer som ska besöka Astrid Lindgrens Värld. Hur skulle man motivera resande med det mest miljövänliga alternativet, om resenärerna skulle tvingas kånka allt sitt bagage mellan tåg och buss och efter några kilometer återigen lasta om barn och packning mellan buss och nytt tåg i Linköping.

"Får vår beskärda del"

Utöver de 1 137 miljarderna i infrastrukturplanen får Trafikverket 59 miljarder i förvaltningsmedel.

”Den nationella planen innehåller vidare finansiering för att åtgärda allt det eftersatta underhåll som byggts upp under årtionden på landets vägar och järnvägar. För första gången finns nu ett slutdatum för när underhållsskulden kommer att vara betald. Dessutom får alla regioner minst 10 procent i ökning för länsplanerna”, skriver KD i ett pressmeddelande.

– Regeringskansliet har gjort ett gediget arbete. I en rad avseenden har Trafikverkets förslag justerats, för att på ett bättre sätt möta olika landsändars behov av fungerande infrastruktur. Detta är en plan som inte bara gynnar storstadsområdena. Här får även vårt hörn av Sverige vår beskärda del, säger Brunegård.

"Det enda rimliga"

Partikamraten Carl-Wiktor Svensson är också nöjd.

– Det här är det enda rimliga. Att blidka storstäders behov med konsekvensen att all trafik läggs ned i Kalmar län är inte rätt. Så det här är verkligen glädjande nyheter, säger han.

Folke Pleijert är gruppledare för KD i Hultsfred och anser att beskedet innebär en räddning för Stångådalsbanan.

– Det här är inget mindre än att Stångådalsbanan räddas. Förslaget att kapa banan var i praktiken ett stopp för tågtrafik mellan Hultsfred och Linköping. Nu sätter Kristdemokraterna stopp.

– Tidigare socialdemokratiska regeringar har låtit problemen växa utan att agera. Och den S-, C- och V-styrda regionen i Kalmar län har inte förmått säkra banans framtid. Det krävdes ett tydligt politiskt ledarskap för att stoppa Trafikverkets förslag – och det ledarskapet har Kristdemokraterna visat, säger han.