Efter jättesmällen – ALV lär överklaga: "Gör man fel bör man få ta konsekvenserna"

Astrid Lindgrens Världs vd tog del av Svea hovrätts dom under sin semester på Mallorca. Något firande blir det inte i kväll. Foto: Simon Henriksson

Joacim Johansson är på semester på Mallorca. Han fick inte direkt någon vidare semesterpresent på tisdagen. Då rev hovrätten upp tingsrättens dom i tvisten mellan Astrid Lindgrens Värld och staten. – Det är klart att det är en tuff smäll, säger parkens vd.

Det har varit en lång följetong som sträcker sig över ett halvt decennium. Under pandemin 2020 fick Astrid Lindgrens Värld stänga parken. Förvaltningsrätten slog sedan fast att det grundade sig i ett felaktigt beslut och ALV valde att ta det hela rättsligt.

En stämningsansökan lämnades in mot staten och sommaren 2025 föll domen i Stockholms tingsrätt. Beslutet där blev att staten skulle betala skadestånd till ALV med drygt 28,4 miljoner kronor samt ersätta ALV för rättegångskostnader på drygt 2,2 miljoner kronor.

Tingsrätten slog fast i sin dom att polisens bedömning markant avvek från en normalstyrd rättstillämpning och att det var fråga om en uppenbart felaktig sådan.

"Det är genom deras uppgifter visat att ALV:s teaterföreställningar, som var den huvudsakliga delen av verksamheten, inte kunde bedrivas på grund av polismyndighetens beslut", skrev man i domen.

Skadeståndet i domen reducerades motsvarande de två stöd som ALV fick efter pandemin och det handlade om cirka 21 miljoner kronor.

– Domen är precis det vi har sagt ända sedan 2020 när polisen stängde oss felaktigt. Domen går i linje med hur det faktiskt är. Det handlar inte om hur vi tycker, utan hur det är. Man kunde inte räkna samman det här som en allmän sammankomst och det är helt utefter det vi sagt är rätt och riktigt, var Joacim Johanssons svar där i början av juni förra året.

Men staten valde att överklaga domen och den 28 april kom Svea hovrätt med sin dom, vilket vi rapporterade om tidigare i dag. Hovrätten river upp tingsrättens dom.

"Såvitt har framkommit i målet gav, vid tidpunkten för Polismyndighetens beslut, relevanta lagar och förordningar inte någon närmare vägledning om hur bedömningen av vad som utgör en eller flera allmänna sammankomster skulle göras. Inte heller fanns andra vägledande avgöranden eller uttalanden som kunde ge Polismyndigheten tydlig ledning i frågan", skriver Svea hovrätt.

Inte så stort fel att det bör bli skadestånd

Enligt hovrätten har polisen i sitt beslut hänfört sig till relevanta rättskällor och myndigheten har motiverat sitt beslut på ett tillräckligt upplysande sätt.

"Polismyndigheten har i beslutet inte förbisett bestämmelser, förarbeten eller praxis av betydelse för bedömningen. De omständigheter som Polismyndigheten fäst särskilt avseende vid i beslutet är omständigheter som får anses vara av relevans för bedömningen av om teaterföreställningarna utgjorde en eller flera allmänna sammankomster. Polismyndighetens rättstillämpning kan därför inte anses vara uppenbart oriktig", skriver hovrätten.

Att förvaltningsrätten gjorde en annan bedömning innebär inte i sig att polisens beslut var så felaktigt eller försumligt att skadestånd ska utgå, menar man.

"Sammanfattningsvis har ALV inte visat fog för sitt påstående att Polismyndigheten genom sitt beslut den 29 juni 2020 och de besked som myndigheten dessförinnan förmedlade till ALV gjort sig skyldig till sådant fel eller sådan försummelse som avses i skadeståndslagen", skriver hovrätten.

Annons:

Fick domen på semestern

Därför ogillar hovrätten ALV:s talan och ändrar tingsrättens dom. Ett besked parkens vd Joacim Johansson, som är på cykelsemester på Mallorca, inte hade hoppats på.

– Jag satt och väntade på domen vid hotellet. Den är förvånande tycker jag. Jag blir repetitiv, men förvaltningsrätten slog fast att polisen hade fel och vi rätt i sakfrågan. Felet är så stort och graverande i myndighetsutövningen att det borde vara skadeståndspliktigt, men hovrätten har kommit fram till något annat, säger han.

Vad tänker du om det hovrätten anger?

– De tycker inte att felet är så stort att det är skadeståndspliktigt. De ifrågasätter ju inte själva sakfrågan och det slog ju förvaltningsrätten fast för länge sen nu.

Hur tuff smäll är det här för er?

– Det är klart att den är tuff ur det perspektivet att det fanns en så tydlig första dom kring att de gjorde fel och att tingsrätten dömt i vår linje gällande felet. Som jag har sagt tidigare, tar man ett beslut och det är fel så ska man få ta konsekvensen av det. Konsekvensen för oss blev att vi som företag fick låna 70 miljoner kronor från banken och sedan 50 miljoner kronor i koncernbidrag. Är inte det ett grovt fel vet jag inte vad som är grovt fel.

Kan överklagas

Joacim Johansson säger att han var medveten om att det kunde gå åt det här hållet.

– Det är en ny instans och ett nytt domslut. Det kan gå i olika riktningar, men jag med flera som var i hovrätten och lyssnade kände att det blev ännu tydligare än i tingsrätten. Det tyckte visst inte domarna i hovrätten. Jag kan tycka att om man gör fel behöver man också ta konsekvensen av sin handling. Om du och jag gör fel inför lagen, kör för fort eller liknande, så får vi ta böterna och konsekvenserna. Här ska staten också ta konsekvenserna, men det tycker inte Svea hovrätt.

Astrid Lindgrens Värld går nu miste om miljonerna och ska i stället ersätta statens rättegångskostnader med drygt 1,1 miljoner för både tingsrätten och hovrätten. Domen kan överklagas till Högsta domstolen, men då krävs också att ALV först får prövningstillstånd. ALV har tre veckor på sig att göra detta.

– Det är inte en garanti att vi får det, det bestämmer Högsta domstolen själva. Nu när jag har läst domen pekar mycket på att vi går vidare, men det beslutet fattar vi inte i dag. Bedömningen från min sida har hela tiden varit att oavsett vilken part som får rätt här kommer man ta det hela vägen.

Kan du njuta av semestern ändå eller är den förstörd nu?

– Ja, men man hade hellre hoppats på att få fira i kväll. Nu blir det något annat, men inget firande i alla fall.