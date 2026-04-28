ALV FÖRLORADE MOT STATEN – HOVRÄTTEN RIVER UPP DOMEN

Hovrätten river upp tingsrättens dom. ALV ska inte få något skadestånd av staten. Foto: Ossian Mathiasson

Sommaren 2025 gav tingsrätten Astrid Lindgrens Värld rätt mot staten angående stängningen under pandemin. Staten dömdes att betala skadestånd med drygt 28,4 miljoner kronor. Nu river hovrätten upp den domen.

Det var under pandemin 2020 som Astrid Lindgrens Värld fick stänga parken. ALV valde att lämna in en stämningsansökan mot staten efter detta och sommaren 2025 föll domen i Stockholms tingsrätt.

Beslutet blev att staten skulle betala skadestånd till ALV med drygt 28,4 miljoner kronor samt ersätta ALV för rättegångskostnader på drygt 2,2 miljoner kronor.

ALV hade först valt att driva ett skadeståndskrav på närmare 52 miljoner till Justitiekanslern, men JK ansåg att frågan borde prövas i domstol i stället.

Tingsrätten slog fast i sin dom att polisens bedömning markant avvek från en normalstyrd rättstillämpning och att det var fråga om en uppenbart felaktig sådan.

"Det är genom deras uppgifter visat att ALV:s teaterföreställningar, som var den huvudsakliga delen av verksamheten, inte kunde bedrivas på grund av polismyndighetens beslut", skrev man i domen.

"Ingen skräll"

Skadeståndet i domen reducerades motsvarande de två stöd som ALV fick efter pandemin och det handlade om cirka 21 miljoner kronor.

– Domen är precis det vi har sagt ända sedan 2020 när polisen stängde oss felaktigt. Domen går i linje med hur det faktiskt är. Det handlar inte om hur vi tycker, utan hur det är. Man kunde inte räkna samman det här som en allmän sammankomst och det är helt utefter det vi sagt är rätt och riktigt, var Joacim Johanssons svar där i början av juni förra året.

Staten överklagade domen och det var något ALV hade förberett sig på.

– Det är ingen skräll på något sätt. Vi har förberett oss för det. Jag har egentligen ingen mer kommentar än att vi i någon form tycker att det är tråkigt utifrån att domen var så tydlig i formuleringen kring att det var ett så stort felaktigt beslut. De förpliktigades att betala ett skadestånd, men nu har de överklagat det och vi får förhålla oss till det, berättade Joacim Johansson i november 2025.

River upp domen

Nu har Svea hovrätt kommit med sin dom. De väljer att riva upp tingsrättens dom och ger alltså ALV inte rätt till något skadestånd.

"Sammanfattningsvis har ALV inte visat fog för sitt påstående att Polismyndigheten genom sitt beslut den 29 juni 2020 och de besked som myndigheten dessförinnan förmedlade till ALV gjort sig skyldig till sådant fel eller sådan försummelse som avses i skadeståndslagen", skriver hovrätten.

Man anser inte heller att polisens handläggning av ärendet inneburit att man gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande fel eller försummelse. ALV:s talan ska därför ogillas", skriver hovrätten.

Astrid Lindgrens Värld ska nu enligt hovrättens dom ersätta statens rättegångskostnader med drygt 1,1 miljoner kronor sammanlagt för kostnader i både tingsrätten och hovrätten. Det finns en möjlighet för Astrid Lindgrens Värld att överklaga domen.

Vår tidning hoppas återkomma med en intervju med ALV:s vd Joacim Johansson senare i dag.