DEBATT: Fritidskortet öppnar dörrar för länets yngsta

Fritidskortet tar sin utgångspunkt i något djupt svenskt: föreningslivets gemenskap. Där växer vänskap, ansvar och framtidstro fram. Där hittar barn och unga sin plats på fotbollsplanen, i gymnastiksalen ute med scouter eller friluftsfrämjandet i naturen. Men förutsättningen till den här gemenskapen har inte sett likadan ut i alla familjer.

Vi vet att många barn slutar med sina aktiviteter redan i 10–11-årsåldern. Inte för att lusten saknas, utan för att de förstår att avgiften till fotbollen, gymnastiken eller kulturskolan gör det svårare för mamma och pappa att få ihop till matkassen eller elräkningen. Ett barn ska aldrig behöva känna att det är deras fritidsintresse som avgör familjens ekonomi. Så ska vi inte ha det i Sverige, och därför har vi arbetat fram en lösning.

Kristdemokraterna har infört Fritidskortet för att ge barn och unga mellan 7 och 16 år bättre möjligheter att delta i ledarledda fritidsaktiviteter inom idrott, kultur och friluftsliv. Det är ett system som är enkelt att använda både för familjer och föreningar. Inga krångliga ansökningar, inga kvitton att samla i efterhand och inga egna utlägg. Stödet går direkt till det som betyder något: en meningsfull fritid för våra barn.

Responsen har varit stark.

Över 300 000 familjer i Sverige har redan laddat ner sitt Fritidskort, varav mer än 40 000 har fått det högre beloppet. Över 6 700 föreningar har anslutit sig nationellt. Här i Kalmar län har över 6 000 familjer laddat ner sitt kort och fler än 226 föreningar är redan med. Det är mycket glädjande – särskilt med tanke på att Fritidskortet bara har funnits i sex månader.

Vi ser också hur föreningar använder Fritidskortet tillsammans med andra satsningar, till exempel inom idrott och friluftsliv i utsatta områden, för att nå barn och unga som annars riskerar att hamna utanför. Det är precis så vi bygger ett starkare samhälle: genom att öppna dörrar och sänka trösklar.

Föreningslivet är inte bara en plats för aktivitet. Det är en plats där barn får växa, där ledare blir förebilder och där gemenskapen ger trygghet. Därför behöver vi göra allt vi kan för att fler barn ska hitta dit, och stanna kvar.

Tack vare Kristdemokraternas satsning på Fritidskortet får nu fler barn och unga i vårt län möjlighet att bli en del av föreningslivets gemenskap.

Carl-Wiktor Svensson Riksdagskandidat Kalmar län

Margreth Johansson Riksdagskandidat Kalmar län

Rebecka Englund Oskarshamn

Stefan Lagesson Nybro

Rasmus Evertsson Högsby

Gull-Britt Hellborg Emmaboda

Denise Fransson Mörbylånga

Fredrik Sjömar Kalmar

Anna Larsdotter Torsås