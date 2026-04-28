Artisterna om Diggiloos show i Hultsfred – "En käftsmäll"

För Jessica Andersson blir det första gången i Hultsfred medan Maja Ivarsson stod i publiken som tonåring när Blurs spelning på festivalen ska ha gett utslag på Richterskalan. Nu laddar de båda för Diggiloos turnéstopp i Folkets park. – Just nu känns det som bästa sommaren hittills, säger rutinerade Jessica Andersson, som började gråta under repetitionen.

De här dagarna är hela Diggiloo-gänget samlat i Stockholm för att bygga sommarens show som gästar Hultsfred den 24 juli – som ett av 21 stopp i landet.

– Det är otroligt mycket glädje, låtar som folk känner igen, rytmer, det blir mycket dans och färger – vi kommer till Hultsfred med en fantastisk Diggilooshow, det är vi säkra på, säger Jessica Andersson.

Tydlig förväntan i luften

Vår tidning fick exklusiva intervjuer med tre av affischnamnen under tisdagen och det gick inte att ta miste på förväntningarna från Charlotte Perrelli, Jessica Andersson och Maja Ivarsson.

– För det första är jag superglad över att vi har en hel del turnéstopp i Smålandsnejden. Det är superhärligt, säger Charlotte Perrelli som vill minnas att hon uppträtt i Hultsfred både under tiden hon höll på med dansbandsmusik och som soloartist.

– Så det ska bli väldigt, väldigt roligt att komma dit, tycker jag. Och jag förstår att det är kul för Hultsfred också, som varit en sådan konsertstad, som haft så mycket musik under så många år.

Första gången i Hultsfred

Jessica Andersson är lika förväntansfull hon på Hultsfred, där hon till skillnad från Charlotte Perrelli aldrig varit tidigare.

– Jag är väldigt glad över att vi kommer till Hultsfred i år. Eftersom Hultsfred ändå varit en stor musikkommun genom festivalen tänker jag att ni älskar musik, så jag hoppas det kan vara ett återkommande inslag, säger Jessica Andersson.

Nu byggs showen

De här närmaste dagarna tillsammans lär artisterna känna varandra, känner på låtar och tonarter, har kreativa möten, repar dans och som sagt – det är nu showen byggs.

– Det kan bli ändringar, men vi kommer vara i stort sett klara efter detta. Det ger en försmak av hur det blir i sommar, säger Jessica Andersson som varit en del av Diggiloofamiljen i över 20 år.

– Det är klart att det funnits tillfällen då jag tänkt att ”ska jag verkligen göra det här igen nästa sommar?” Nu känner jag precis tvärtom, jag känner mig otroligt stolt över att vara ambassadör för Sveriges största och roligaste sommarturné, säger Jessica Andersson som är en av de mest rutinerade i gänget.

”Då var Lill-Babs och Siw med”

När hon började turnera med Diggillo 2003 var hon en av de yngsta på scenen.

– Då var Lill-Babs, Siw Malmkvist och Ann-Louise Hanson med. Nu är jag, Charlotte Perrelli och Lisa Stadell de äldre, och Eva (Jumatate, 18 år) och Tuva (Råwall, också 18 år) är med. Det är rätt häftigt att tänka på det generationsskiftet.

På festivalen som tonåring

Det är första gången Maja Ivarsson är med på en sådan här typ av turné, däremot har hon varit i Hultsfred vid flera tillfällen.

– Mitt första minne är som besökare från slutet av 90-tal när jag gick på gymnasiet. Det var i Hultsfred The Sounds blev fulländat, vi hittade vår femte bandmedlem på festivalen faktiskt. Vi var fyra först, som åkte till festivalen för att lyssna på en massa bra band och då hittade vi Jesper (Anderberg) som vi tyckte såg cool ut och frågade om han ville spela i vårt band, berättar Maja Ivarsson.

Maja hälsar till Hultsfred

The Sounds kom sedan att uppträda på Pampasscenen både 2006 och 2009, och på Metropol innan dess.

– Jag har väldigt bra minne av att vi hade så otroligt fin publik och det var en fantastiskt bra festival. Det är lite synd att den inte finns kvar och att den typen av festivalkultur inte lever kvar längre, säger Maja Ivarsson, som vill hälsa Hultsfred att det ska bli kul att komma tillbaka.

Vad är ditt bästa minne från Hultsfred?

– Det var när det brittiska bandet Blur spelade på festivalens största scen Hawaii. Det sägs att alla i publiken hoppade samtidigt, så det gick in på Richterskalan. Det har jag ett väldigt starkt minne av, att det kändes att hela marken gungade. Så fett! Vi får se om Diggiloo lyckas få igång publiken, så det också hamnar på Richterskalan.

”Jag grät vid flera tillfällen”

Under de här dagarna har artisterna fått lyssna igenom hela showen som den är tänkt att framföras i Hultsfred och på andra orter.

– I går grät jag vid flera tillfällen för det kommer vara så starka musikaliska möten. I framför allt slutet av andra akten när Eva Jumatate och Erik Segerstedt gör en låt tillsammans kom tårarna för det är så himla vackert. Just nu känns det som det kommer bli den bästa sommaren hittills, säger Jessica Andersson.

”Känns som en käftsmäll”

Charlotte Perrelli håller med om att årets show kommer bli något alldeles extra.

– Det finns några riktigt starka nummer. Finalen i första akten känns så otroligt stark, så jag tror folk kommer gå av och känna ”wow, kommer det en akt till?” För det känns som en ”käftsmäll” i positiv bemärkelse. Jag tycker det känns som vi hittat en bra form med komik, med vackra härliga sommarlåtar, men också mycket fart och fläkt, det blir lite rockigare när ljuset börjar lägga sig. Jag tycker vi får fram en dramaturgi över showen.

Kan du avslöja något om vad du själv kommer framföra på scen?

– Finns det en riktig schlagertant med så måste någon stå för det. Så jag kommer att göra ett litet sjok med schlagergrejer, men jag kommer också överraska tror jag, med en del grejer som folk kanske inte förväntar sig.